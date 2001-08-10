Волейбольная команда «Элвари-Сахалин» дважды проиграла «Подмосковью»
Волейбольная команда «Элвари-Сахалин» дважды проиграла «Подмосковью» из Одинцово в рамках десятого тура чемпионата России по волейболу среди мужских команд высшей лиги «Б» (зона «Запад»).
Как ТИА «Острова» сообщили в министерстве спорта и молодежной политики Сахалинской области, первая схватка сахалинцев со столичным соперником прошла 12 декабря. По итогам трёх партий островитяне уступили «Подмосковью» со счётом 0:3. Вчера «Элвари» попытались взять у гостей реванш.
Первыми счёт открыли гости, отправив хозяевам подряд два мяча. Сахалинцы не заставили себя долго ждать и вскоре ответили тем же. В первом периоде борьба шла с незначительным отставанием островных спортсменов. К сожалению, фаворитов игры догнать так и не удалось, счёт составил 29:27.
Во второй партии игра шла динамичнее - команды шли друг за другом буквально по пятам, поочерёдно забивая мячи. В результате сахалинцам удалось отдать должок и опередить соперника на два очка (25:27).
В третьем периоде ситуация вновь поменялась - с незначительным отрывом (25:23) «Подмосковье» вырвало победу у «Элвари-Сахалин». В финальной партии островитяне заметно сдали позиции, сказалась усталость спортсменов. В результате счёт составил 25:16 в пользу москвичей.
Так, одержав четыре победы подряд (рекорд для команды) над белгородским «Технологом-Белогорье» и воронежским «Кристаллом», нашим волейболистом не удалось превзойти подмосковных мастеров. Но, несмотря на поражение, сахалинцы заставили попотеть лидеров «Запада» и выложится на 100%, отметил тренер «Подмосковья». По его словам, одинцовская команда показала свою лучшую игру.
- Наши ребята заслужили твёрдую четвёрку в серии домашних игр, - подчеркнул старший тренер и капитан команды «Элвари-Сахалин» Артём Бутько. - Самое главное - мы забрали все те очки, которые должны были забрать. Матчи были сложными, но ребята показали силу характера, стиснули зубы и бились до последнего. Конечно, последняя игра показала, что мы немного не дотягиваем по технике до фаворитов. Не хватает культуры обращения с мячом. Будем над этим работать в дальнейшем.
По словам наставника команды, теперь для того, чтобы попасть в финал высшей лиги «Б» сахалинцам необходимо обыграть Краснодар, Ростов-на-Дону, Майкоп, Санкт-Петербург и Владимир. Последние две команды - самые сильные в группе.
- Ничего нереального нет! Если ребята покажут такую же игру, как и на домашних играх, то всё будет хорошо, - подчеркнул Артём Бутько.
Ближайший матч пройдёт 17 января в Майкопе. Через два дня после этого «Элвари» сыграют с Ростовом-на-Дону, затем с Краснодаром. Далее через две недели сразятся с командами Владимира и Санкт-Петербурга.
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