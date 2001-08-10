В Южно-Сахалинске пройдет первенство по спортивной гимнастике
Завтра в гимнастическом зале дворца детского творчества в Южно-Сахалинске стартует первенство Южно-Сахалинска по спортивной гимнастике. Об этом ТИА «Острова» сообщили в ДС «Кристалл».
За медали соревнований будут бороться порядка 114 спортсменов в возрасте от 5 до 14 лет. Все ребята являются воспитанниками отделений спортивной гимнастики дворца спорта «Кристалл» и дворца детского творчества областного центра.
Состязания стартуют в 09:00 часов 16 декабря. Как рассказала президент федерации спортивной гимнастики Сахалинской области Ольга Сперанская, первенство пройдет в два потока. – Первыми на старт выйдут юноши и девушки, выступающие по программе юношеских разрядов. Затем в 12:00 состоится торжественное открытие соревнований. Сразу после – награждение победителей и призеров в юношеских разрядах. В 13:00 часов состязания продолжатся. За призовые места будут соревноваться гимнасты по программе взрослых разрядов, – рассказала Ольга Сперанская.
По результатам первенства спортсменам будут присвоены спортивные разряды.
Зрителей приглашают поддержать молодых спортсменов по адресу в Южно-Сахалинске: Коммунистический проспект, 20. Вход на соревнования свободный.
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