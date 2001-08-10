Сахалинский горнолыжник завоевал серебро на Кубке России

В Белорецке (Башкортостан) продолжается третий этап Кубка России по горнолыжному спорту. Вчера состоялись слалом-гигант среди мужчин и женщин.

Как ТИА «Острова» рассказали в министерстве спорта и молодежной политики Сахалинской области, серебро в слалом-гиганте среди мужчин завоевал сахалинец Александр Воронов. Он уступил лидеру гонки красноярцу Алексею Овчинникову 0,15 секунды. Третьим стал москвич Вадим Приходченко (+0,93 секунды). В гонке стартовали 97 горнолыжников.

В начале недели еще один островной спортсмен становился призером этапа – Владислав Осипов завоевал серебряную награду в мужском слаломе.

Спортсмены благодарят за своего тренера – Евгения Зароховича, а также тренеров сборной страны Александра Кондратенко и Романа Догадкина.