Сахалинский горнолыжник завоевал серебро на Кубке России
В Белорецке (Башкортостан) продолжается третий этап Кубка России по горнолыжному спорту. Вчера состоялись слалом-гигант среди мужчин и женщин.
Как ТИА «Острова» рассказали в министерстве спорта и молодежной политики Сахалинской области, серебро в слалом-гиганте среди мужчин завоевал сахалинец Александр Воронов. Он уступил лидеру гонки красноярцу Алексею Овчинникову 0,15 секунды. Третьим стал москвич Вадим Приходченко (+0,93 секунды). В гонке стартовали 97 горнолыжников.
В начале недели еще один островной спортсмен становился призером этапа – Владислав Осипов завоевал серебряную награду в мужском слаломе.
Спортсмены благодарят за своего тренера – Евгения Зароховича, а также тренеров сборной страны Александра Кондратенко и Романа Догадкина.
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