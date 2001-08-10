Южно-сахалинские детсадовцы смогут довыполнить спортивные нормативы

Декада всероссийского физкультурно-спортивного комплекса «Готов к труду и обороне» (ГТО) для воспитанников дошкольных учреждений пройдёт в волейбольном центре Южно-Сахалинска с 18 по 20 декабря.

Как сообщили ТИА «Острова» в министерстве спорта и молодежной политики области, мероприятие охватит около 200 дошколят шести лет из 15 детских садов областного центра. Первый раз малыши вызвались выполнить нормативы комплекса осенью этого года. Тогда они проверили себя в обязательных видах - беге на длинной (1 км) и короткой (30 м) дистанциях, отжимании от пола и гибкости.

В этот раз юным сахалинцам предстоит помериться силами в прыжках с места и метании теннисного мяча в цель с 6 метров.

- Мы привлекаем тех же участников, чтобы они успели до 1 января выполнить весь комплекс ГТО и уже в следующем году пойти в школу со своими первыми знаками отличия, - отметил руководитель регионального центра тестирования «Спартак» Виктор Пальшин.

Мероприятие разбили на три дня. В каждый будет участвовать по пять садиков. Начало в 10:00. Поддержать начинающих спортсменов приглашаются все желающие.