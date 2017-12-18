В Южно-Сахалинске стартовал лыжный сезон

Без малого 250 лыжников приняли участие в первых соревнованиях в островной столице. Если для многих сахалинцев мощный циклон на прошлой неделе стал скорее препятствием для обычной жизни, то для любителей лыж - настоящим подарком. Блестящая зимняя погода позволила всем без исключения насладиться идеально подготовленной трассой на дистанциях от 500 метров до 5 километров свободным стилем. Об этом ТИА «Острова» сообщили в министерстве спорта и молодежной политики Сахалинской области.

Соревнования начались с торжественной церемонии открытия с поднятия российского флага и прослушивания гимна страны. Как оказалось, утренний мороз не спугнул участников - к моменту старта солнце разогрело воздух до -11, а самыми многочисленными стали младшие возрастные группы.

Более 90 детей до 12-и лет проехали короткие дистанции. Максим Сюрков (3:40 минут) и Ярослава Улитина (3:23) стали лучшими в километре, а Михаил Заярный (2:23) и Галина Перепёлкина (2:53) в полукилометре. Младшие девушки соревновались на двух километрах: победителем стала биатлонистка Софья Кузнецова (6:44).

Младшие юноши бежали три километра, где не было равных Денису Душкевичу (8:29). На этой же дистанции у девушек среднего возраста лишь полсекунды разделили победительницу Ульяну Николову (8:52) и Анну Кожинову. У старших девушек лучший результат у Ульяны Гейст - 9:02 минут, а абсолютно лучшее время на трех километрах среди женщин у Марии Муратовой - 8:23.

На пятикилометровой дистанции соревновались средние юноши, где с большим отрывом выиграл Максим Косарев (15:03). У старших юношей победил Владимир Вилаев (15:13), а лучшее время в группе мужчин на этой дистанции у Андрея Гринштейна - 14:45. Молодой человек в эти выходные отметился сразу двумя победами. Помимо первого места в Южно-Сахалинске, в субботу в Троицком он также выиграл пятикилометровый масс-старт в борьбе с пятьюдесятью участниками.

- Оба дня я хорошо себя чувствовал и лыжи ехали как надо. Трасса на Венской более рельефная и сложная, но в Троицком мы стартовали все вместе, а это требует большей тактической работы, умения выкладываться с первых метров дистанции. На гонке же с раздельного старта нужно просто разложить свои силы, - поделился студент-инженер второго курса СахГУ Андрей Гринштейн. - Оба старта по лыжным меркам получились короткими, но для начала сезона в самый раз. На следующих выходных уже выйду на «Гонке сильнейших», где предстоит бежать в два раза больше - 10 километров классикой и коньком.

Андрей в ноябре ездил на тренировочный сбор в Оху, где две недели «вкатывался» на лыжах. Минувшие соревнования стали первыми в зимнем сезоне. После Нового года лыжнику предстоят военные старты, а также он планирует принять участие в 30-километровой гонке в Троицком 7 января, и Сахалинском международном лыжном марафоне, который пройдет в островной столице 4 марта.