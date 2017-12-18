В областном центре разыграли Кубок «Легенда 41»

Ветеранские и детские дворовые команды сыграли в хоккей в честь 80-летия детского тренера-общественника Виктора Филипповича Жилина.

Военный оркестр, солнечная погода, звенящий под коньками лед, дружеские объятия ветеранов и спортивные песни: все это создавало отличную и добрую атмосферу дворового спортивного праздника на территории хоккейной коробки южно-сахалинского микрорайона «41 км».

Как сообщили ТИА «Острова» в министерстве спорта и молодежной политики Сахалинской области, праздник был организован в честь одного из самых заслуженных на острове детского дворового тренера Виктора Филипповича Жилина.

- Совместно с управлением физкультуры, минспортом, оргкомитетом проекта «Спорт против подворотни», вместе с нашими ветеранами спорта решили сделать такой турнир ежегодным и традиционным, как дань уважения профессии детского дворового тренера, - отметили организаторы.

Для самого «виновника» этого спортивного праздника, проведение и статус турнир были полной неожиданностью:

- Друзья до последнего держали все в секрете, ведь я все время на нашей хоккейной коробке, - поделился впечатлениями сам юбиляр. - Замечательно, что восстанавливаются такие площадки, строятся новые, нам помогают их заливать и ремонтировать, у ребят хоккейная форма, проводятся соревнования.

Для первого розыгрыша организаторы пока ограничились матчем-финалом, в котором встретились команды ветеранов хоккея «Южный 41 - Ветеран» и детской дворовой команды «Южный 41 - Юниор».

Примечательно, что финальную игру провели в «смешанном» варианте - на площадке и в форме для хоккея с шайбой, но с клюшками и по правилам - хоккея с мячом. Ведь в 60-х Виктор Жилин блистал одинаково и в хоккее с мячом, и в хоккее с шайбой. Был основным игроком южно-сахалинских команд «Динамо», а позднее «Локомотива».

В этом захватывающем матче оранжевый плетеный мяч по шесть раз побывал в воротах каждой из команд, а в серии штрафных бросков все-таки победил опыт - 7:6, победа ветеранов.

- Розыгрыш Кубка имени Виктора Жилина станет традиционным, ведь человек, воспитавший сотни мальчишек и девчонок на простой хоккейной коробке, прививший им любовь к спорту, и давший им дорогу в жизнь, действительно - настоящая островная «Легенда 41», - подвел итоги турнира основатель проекта «Спорт против подворотни» Андрей Хапочкин.

По итогам турнира всем участникам были вручены командные кубки, грамоты, призы лучшим игрокам, и, конечно же, сладкие подарки.

Сейчас детские дворовые команды островной столицы готовятся к городскому этапу соревнований «Золотая шайба», по итогам которого лучшие детские хоккейные дружины представят Южно-Сахалинск на региональных соревнованиях.