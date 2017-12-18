Сахалинские хоккеисты вернулись из Хабаровска победителями
В Хабаровске состоялись игры турнира по хоккею с шайбой на «Кубок Амура – 2017». В престижных соревнованиях приняли участие 13 команд из Ванино, Хабаровска, Комсомольска-на-Амуре, Благовещенска, Владивостока, Читы, Нерюнгри, Свободного и Южно-Сахалинска. Об этом ТИА «Острова» сообщили в управлении по физической культуре и спорту администрации областного центра.
Воспитанники тренера отделения хоккея ДЮСШ игровых видов спорта г. Южно-Сахалинска Льва Куземченко, обыграв всех соперников в своей подгруппе, встретились в ¼ финала с командой «Адмирал» (Владивосток), которую также победили со счетом 3:1.
В полуфинальных играх в борьбе за выход в финал южносахалинцы «в сухую» разгромили ванинский «Трансбункер-2009» со счетом 2:0.
Напряженным вышел матч за первое место со старшим составом команды из Ванино «Трансбункер-2008». Только в середине 2-го периода счет открыл «Трансбункеру», закатив шайбу в ворота «Арена мастер» (Южно-Сахалинск). После чего южносахалинцам удалось нарастить темп и сравнять счет (1:1).
Лишь под конец 3-го периода подопечным Льва Куземченко удалось забить решающую шайбу и удержать превосходство в счете до завершения матча. Таким образом «Кубок Амура» со счетом 2:1 достался южно-сахалинским ребятам.
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