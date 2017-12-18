В Южно-Сахалинске открыт бесплатный прокат лыж

В выходные в южно-сахалинской школе зимних видов спорта открылся прокат лыжного инвентаря: ботинки, палки и сами лыжи можно взять с 9:00 до 18:00. Действует бесплатный прокат – с 9:00 до 12:00 часов. Только за два дня на лыжне побывало более 300 человек. Об этом ТИА «Острова» сообщили в министерстве спорта и молодежной политики Сахалинской области.

- Мы продолжаем наш проект «дни здоровья», поэтому предлагаем время для бесплатного проката. Да и так оплата небольшая. Инвентарь подготовлен, ждем гостей, - отмечают в школе зимних видов спорта.

Стоимость проката для взрослых составит 250 рублей в час, детям и пенсионерам - 100 рублей. При себе необходимо иметь паспорт.