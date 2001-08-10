Сахалинские самбисты завоевали девять медалей на первенстве ДВ
В Хабаровске завершились первенство Дальнего Востока по самбо среди юношей (2000-2001 г.р.), юниоров (1998-99 г.р.), а также состоялся чемпионат среди мужчин. На базе ледового дворца собрались лучшие представители традиционного для России вида спорта из всех восьми регионов федерального округа. Об этом ТИА «Острова» сообщили в министерстве спорта и молодежной политики Сахалинской области.
Финалисты соревнований получали право представлять Дальний восток на чемпионате и первенстве России среди юношей и юниоров, которые пройдут в начале 2018 года.
В соревнованиях приняли участие более 300 спортсменов. Рекордное количество самбистов объясняется правом победителя представлять дальневосточный регион в своей возрастной группе на главных российских стартах по самбо: первенстве России среди юношей в Саратове, среди юниоров в Оренбурге и чемпионате среди взрослых в Хабаровске.
- Указанные обстоятельства определили бескомпромиссный и эмоциональный характер схваток, - отметили представители островной команды.
В первый соревновательный день прошли соревнования среди юношей. Сахалинцам удалось завоевать медали всех достоинств. Победителем первенства в весовой категории до 74 кг стал Артем Душинский из Анивы, в этой же категории второе место занял Никита Рыжаков из Корсакова, и южносахалинец Алексей Калинин стал третьим в группе спортсменов свыше 87кг.
Во второй день в юниорском турнире бронзовыми призерами стали анивчанин Владислав Ким и Владислав Лим из Южно-Сахалинска.
В третий заключительный день соревнованийна ковер вышли участники взрослого чемпионата Дальнего Востока, и участники турнира по боевому самбо.
Среди мужчин в весовой категории до 90 кг второй год подряд уверенную победу одержал южносахалинец Мурат Буклов. В самой зрелищной дисциплине «боевое самбо» в категории до 62 кг чемпионом Дальнего Востока стал Адислам Динисламов из Корсакова, второе место в группе мужчин до 57 кг занял его земляк Александр Цой. Успешным стало дебютное выступление у южносахалинца Игоря Эртена, который завоевал третье место в весовой категории до 82 кг.
По итогам отборочных соревнований четверо сахалинцев завоевали право представлять дальневосточный регион на чемпионате и первенстве России по самбо.
Комментарии - 0
Другие
Новости спорта Сахалина и Курил
Это читают
10:39 13 Декабря На Сахалине продлят программу переселения из ветхого жилья
11:05 14 Декабря 150 самосвалов вывозили снег с ночных улиц Южно-Сахалинска
16:47 14 Декабря В будущем году жители Сахалина снова смогут экономить на полетах в Москву
14:09 15 Декабря Огни на Главной елке зажгутся 16 декабря
14:14 27 Ноября Спортсменам ЦСКА удалось взять 10 золотых медалей в Южно-Сахалинске
12:59 1 Декабря Мэр Южно-Сахалинска встретился с жителями Владимировки
12:09 7 Декабря На Сахалине создадут новые рабочие места
09:18 4 Декабря Пенсионный фонд ожидает граждан 12 декабря
Выбор редакции
Фоторепортажи
16:10 20 Октября В Южно-Сахалинске торжественно открыли памятник воинам-связистам
14:34 18 Октября В школах областного центра проходит передвижная выставка
Полезные страницы
- 11:09 26 Апреля Новый угольный терминал в Невельском районе улучшит экологическую обстановку
- 11:09 26 Апреля Новый угольный терминал в Невельском районе улучшит экологическую обстановку
- 11:09 26 Апреля Новый угольный терминал в Невельском районе улучшит экологическую обстановку
- 11:09 26 Апреля Новый угольный терминал в Невельском районе улучшит экологическую обстановку
Аналитика
Опрос
Вы планируете связывать дальнейшую жизнь с Сахалином и Курилами?