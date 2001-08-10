Сахалинские самбисты завоевали девять медалей на первенстве ДВ

В Хабаровске завершились первенство Дальнего Востока по самбо среди юношей (2000-2001 г.р.), юниоров (1998-99 г.р.), а также состоялся чемпионат среди мужчин. На базе ледового дворца собрались лучшие представители традиционного для России вида спорта из всех восьми регионов федерального округа. Об этом ТИА «Острова» сообщили в министерстве спорта и молодежной политики Сахалинской области.

Финалисты соревнований получали право представлять Дальний восток на чемпионате и первенстве России среди юношей и юниоров, которые пройдут в начале 2018 года.

В соревнованиях приняли участие более 300 спортсменов. Рекордное количество самбистов объясняется правом победителя представлять дальневосточный регион в своей возрастной группе на главных российских стартах по самбо: первенстве России среди юношей в Саратове, среди юниоров в Оренбурге и чемпионате среди взрослых в Хабаровске.

- Указанные обстоятельства определили бескомпромиссный и эмоциональный характер схваток, - отметили представители островной команды.

В первый соревновательный день прошли соревнования среди юношей. Сахалинцам удалось завоевать медали всех достоинств. Победителем первенства в весовой категории до 74 кг стал Артем Душинский из Анивы, в этой же категории второе место занял Никита Рыжаков из Корсакова, и южносахалинец Алексей Калинин стал третьим в группе спортсменов свыше 87кг.

Во второй день в юниорском турнире бронзовыми призерами стали анивчанин Владислав Ким и Владислав Лим из Южно-Сахалинска.

В третий заключительный день соревнованийна ковер вышли участники взрослого чемпионата Дальнего Востока, и участники турнира по боевому самбо.

Среди мужчин в весовой категории до 90 кг второй год подряд уверенную победу одержал южносахалинец Мурат Буклов. В самой зрелищной дисциплине «боевое самбо» в категории до 62 кг чемпионом Дальнего Востока стал Адислам Динисламов из Корсакова, второе место в группе мужчин до 57 кг занял его земляк Александр Цой. Успешным стало дебютное выступление у южносахалинца Игоря Эртена, который завоевал третье место в весовой категории до 82 кг.

По итогам отборочных соревнований четверо сахалинцев завоевали право представлять дальневосточный регион на чемпионате и первенстве России по самбо.