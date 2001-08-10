Островные лыжники заняли шестое место в командном зачете Кубка России

Всю прошлую неделю островные спортсмены защищали честь региона на втором этапе Кубка России по лыжным гонкам, который проходил в Кировске Мурманской области.

Как рассказали ТИА «Острова» в министерстве спорта и молодежной политики Сахалинской области, невероятно сложный формат многодневной гонки выявил не только самых быстрых, но и выносливых атлетов - финишировать в пяти стартах смогли менее сотни из 143 стартовавших. Виктория Калинина заняла седьмое место по итогам мини-тура, а Марина Черноусова показала второе время в финальной гонке.

- В прошлом году по итогу Кубка России Сахалинская область заняла 15-е место, а в этом, после первого этапа мы шли седьмыми, а после Кировска переместились уже на шестую строчек, - порадовался директор школы зимних видов спорта Андрей Яковлев. - Девушки особенно хорошо выступили, а у парней получился срыв - Владимир Каркин и Андрей Власов заболели, а у Ивана Гуляева - проблемы со спиной, защемлен нерв. Сейчас как раз у ребят появится время восстановиться - второй этап Континентального Кубка, который должен был пройти в подмосковном Красногорске отменили из-за отсутствия снега.

За мужчин выступал Алексей Черноусов. Он начал с десятого места в прологе, но вскоре откатился на двадцатое, а по итогам мини-тура занял 24-е место.

- Мы с Мариной пока сильно не сбрасывали объём тренировочных нагрузок. Не планировали в этом месяце выводить себя на соревновательную форму, - поделился спортсмен. - Видимо, сказалась общая усталость и последняя гонка коньком, по сути, моя коронная дистанция, далась тяжело. Надеюсь проявить себя в другой раз.

Виктория Калинина оказалась самой стабильной в команде - на коньковых стартах она занимала 4 и 7 места, в классике 13 и 15. К финальной гонке преследования она подошла на седьмой позиции и смогла сохранить её к финишу.

- Думаю все получилось. Хотя были тактические ошибки почти во всех гонках, а на классике я выбрала не ту пару лыж. Есть над чем работать, есть что улучшить, и за счет этого прогрессировать, - поделилась лыжница. - Я очень рада пройти всю эту многодневку, будто выиграла ее. Раньше столько не бегала, тем более по такой сложной трассе!

Сложность трасс в заполярных Хибинах отметили все спортсмены. Особенно тяжело было бежать по свежему снегу, шедшему всю неделю. Марина Черноусова также хорошо стартовала, как и лидер команды, но потеряла много времени на классических гонках. Зато на гонке преследования поднялась с 20-й на 16-ю позицию, показав второе время дня.

- Думаю, никто не упал со стула, узнав результаты преследования. На классической части гонок я, конечно, проиграла много, увы, проблема была в лыжах, а не в выборе смазки, - рассказала Марина. - Анализируя выступления за прошедшие сезоны, прихожу к выводу, что я просто выхожу на свой нормальный уровень. Посмотрим, конечно, как дальше сложится сезон.

В связи с отменой «Красногорской лыжни» у спортсменов начался новогодний перерыв. Чета Черноусовых заканчивает сбор в Мурманской области и к выходным прибудет в Южно-Сахалинск. 4 января они поборются за победу в международном лыжном марафоне «Китайский Васалоппет», который пройдет в Чанчуне, а 7 января уже на Сахалине, в Троицком на лыжной гонке «Рождественская Тридцатка». Одним из важнейших стартов для сахалинцев станет финал Кубка России, который пройдет на спортивном комплексе «Малиновка» в Архангельской области в конце февраля.