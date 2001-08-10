Сахалинская горнолыжница завоевала бронзу в Башкортостане
В Белорецке (Башкортостан) на базе горнолыжного центра «Мраткино» стартовали всероссийские детско-юношеские соревнования по горнолыжному спорту на «Приз памяти Рустэма Шайхлисламова». Об этом ТИА «Острова» рассказали в министерстве спорта и молодежной политики Сахалинской области.
В соревнованиях участвуют более 230 юных спортсменов и спортсменок в возрасте 12-13 лет из 29 регионов России.
17-18 декабря прошли первые гонки у юношей и девушек - в специальном слаломе. Во второй соревновательный день в дисциплине слалом.
Лучшей из сахалинцев стала Карина Гайдамащук, воспитанница спортивной школы по горнолыжному спорту и сноуборду. Девочка показала третий результат, пропустив вперед горнолыжниц из Алтая и Санкт-Петербурга. Другая сахалинская спортсменка Полина Якимова финишировала 11-й.
Комментарии - 0
Другие
Новости спорта Сахалина и Курил
Это читают
09:08 Сегодня Сахалинские школьники узнали о пользе «белой» зарплаты
- 09:21 Сегодня 4,3 млн рублей потратили на реконструкцию ЛЭП
11:48 Сегодня Пострадавшим в пожаре южно-сахалинцам окажут помощь
- 09:24 Сегодня Заместитель генпрокурора России провел совещание в областном центре
10:39 13 Декабря На Сахалине продлят программу переселения из ветхого жилья
11:05 14 Декабря 150 самосвалов вывозили снег с ночных улиц Южно-Сахалинска
16:47 14 Декабря В будущем году жители Сахалина снова смогут экономить на полетах в Москву
14:09 15 Декабря Огни на Главной елке зажгутся 16 декабря
14:14 27 Ноября Спортсменам ЦСКА удалось взять 10 золотых медалей в Южно-Сахалинске
12:59 1 Декабря Мэр Южно-Сахалинска встретился с жителями Владимировки
12:09 7 Декабря На Сахалине создадут новые рабочие места
09:18 4 Декабря Пенсионный фонд ожидает граждан 12 декабря
Выбор редакции
Фоторепортажи
16:10 20 Октября В Южно-Сахалинске торжественно открыли памятник воинам-связистам
14:34 18 Октября В школах областного центра проходит передвижная выставка
Полезные страницы
- 11:09 26 Апреля Новый угольный терминал в Невельском районе улучшит экологическую обстановку
- 11:09 26 Апреля Новый угольный терминал в Невельском районе улучшит экологическую обстановку
- 11:09 26 Апреля Новый угольный терминал в Невельском районе улучшит экологическую обстановку
- 11:09 26 Апреля Новый угольный терминал в Невельском районе улучшит экологическую обстановку
Аналитика
Опрос
Вы планируете связывать дальнейшую жизнь с Сахалином и Курилами?