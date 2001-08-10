Сахалинская горнолыжница завоевала бронзу в Башкортостане

В Белорецке (Башкортостан) на базе горнолыжного центра «Мраткино» стартовали всероссийские детско-юношеские соревнования по горнолыжному спорту на «Приз памяти Рустэма Шайхлисламова». Об этом ТИА «Острова» рассказали в министерстве спорта и молодежной политики Сахалинской области.

В соревнованиях участвуют более 230 юных спортсменов и спортсменок в возрасте 12-13 лет из 29 регионов России.

17-18 декабря прошли первые гонки у юношей и девушек - в специальном слаломе. Во второй соревновательный день в дисциплине слалом.

Лучшей из сахалинцев стала Карина Гайдамащук, воспитанница спортивной школы по горнолыжному спорту и сноуборду. Девочка показала третий результат, пропустив вперед горнолыжниц из Алтая и Санкт-Петербурга. Другая сахалинская спортсменка Полина Якимова финишировала 11-й.