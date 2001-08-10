110 южно-сахалинских гимнастов поборолись за победу

В спортивном зале дворца детского творчества островной столицы состоялись соревнования среди представителей спортивной гимнастики от 5 до 14 лет. За медали первенства боролись 110 спортсменов из Южно-Сахалинска. В числе участников – девушки и парни, выступающие по программе юношеских разрядов, а также спортсмены, имеющие взрослые спортивные разряды. Об этом ТИА «Острова» рассказали во дворце спорта «Кристалл».

Женским и мужским командам гимнастов предстояло выполнить целый комплекс упражнений на различных гимнастических снарядах, таких как кольца, брусья, конь и перекладина. Кроме того, судьи оценивали опорный прыжок и вольные упражнения. Победители определялись в личном зачете.

В результате состязаний по программе третьего юношеского разряда среди юношей в возрасте 6-7 лет первое место занял воспитанник тренера Анастасии Шиповаловой Данил Горбунов из дворца детского творчества Южно-Сахалинска. Серебряная награда досталась подопечному Кирилла Андреева – Егору Бельчикову, а Ян Брынцев из дворца спорта «Кристалл», которого тренируют Ольга Сперанская и Евгений Канека, стал третьим. Следует отметить, что эта соревновательная категория была самой конкурентной на первенстве. Здесь за награды боролись 35 спортсменов.

Среди спортсменов, выступавших по программе второго юношеского разряда, первое и второе места завоевали воспитанники Кирилла Андреева –Арсений Лыков и Тимур Ярмощук. Бронзовую медаль завоевал подопечный Ольги Сперанской и Евгения Канека из «Кристалла» – Роберт Ретенгер.

В первом юношеском разряде равных не было Семену Сорицкому (тренер: О.Сперанская и Е.Канека) из дворца спорта «Кристалл». Серебряную медаль завоевал подопечный Дмитрия Кацука из ДДюТ Южно-Сахалинска – Степан Труфанов. На третьем месте – представитель «Кристалла» Владимир Ройтман.

Вторым потоком выступали спортсмены по программе взрослых разрядов. Более опытные спортсмены показали достойные результаты в аналогичных упражнениях. Так, Максим Миронов, Александр Сперанский и Андрей Тарасов заняли пьедестал почета в третьем спортивном разряде. В первом спортивном разряде первое, второе и третье место завоевали Михаил Михлик, Игорь Тян и Станислав Хомиченко соответственно. А во втором разряде золотую медаль завоевал Илья Ким, соперников у которого не было. Все победители занимаются под руководством Дмитрия Кацука и Ольги Сперанской.

Среди девушек конкуренция была не такой насыщенной. За награды соревнований боролись чуть более 20 спортсменок. В то время как среди участников было 89 юношей. По итогам выступлений в третьем юношеском разряде первое место завоевала Юлия Шкурко. По программе второго юношеского разряда лучшей стала Анастасия Волчок. София Федосеева завоевала золотую медаль в первом юношеском разряде. По программе третьего разряда лучше всех выступила Полина Павлович.

Для спортсменов городское первенство стало очередным этапом подготовки перед более серьезными соревнованиями. Как рассказала тренер по спортивной гимнастике и президент региональной федерации по этому виду спорта Ольга Сперанская, в январе спортсменов ожидают сборы по специальной физической подготовке, в завершение которых пройдет тестирование. – Старшим ребятам предстоят двухразовые тренировки на каникулах. Таким образом мы начнем подготовку к марту, когда состоится первенство Сахалинской области по спортивной гимнастике.