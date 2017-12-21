Южно-сахалинские хоккеисты завоевали бронзу на «Кубке Гризли»
Хоккеисты дворца спорта «Кристалл» стали бронзовыми призерами «Кубка Гризли», который проходил в городе Алексин Тульской области.
Как рассказали ТИА «Острова» во дворце спорта, визит в центральный регион нашей страны для сахалинских спортсменов начался 10 декабря с участия в учебно-тренировочных сборах. В течение недели хоккеисты «Кристалла» занимались в московской спортивной школе «Созвездие». Программа сборов была сжатой по времени, но довольно насыщенной. Спортсмены не только тренировались на льду, но и провели несколько товарищеских матчей со многими московскими командами. Занятия во многом помогли хоккеистам «Кристалла» настроиться на нужный лад, и сразиться за награды предстоящего турнира.
В большом хоккейном марафоне, который стартовал на следующий день после окончания сборов, приняли участие восемь команд из Москвы, Санкт-Петербурга и станицы Северской Краснодарского края. Южно-Сахалинск на соревнованиях представила команда под руководством тренера Дмитрия Евдокимова в составе игроков 2004 года рождения.
Хоккеисты «Кристалла» стартовали на турнире с победы. В матче с московским «Созвездием-04» сахалинская команда одержала победу – 4:6. Однако в полуфинале наши спортсмены уступили «Северским волкам» со счетом 4:1, и продолжили борьбу за третье-четвертое место. Матч получился принципиальным, с разницей в одну шайбу «Кристалл» победил «Центр» из Москвы. Игра завершилась счетом 2:1, и кубок за третье место отправился в островной регион.
Победителями турнира стали спортсмены из Краснодарского края. Серебро досталось московской команде «Истребители».
По итогам «Кубка Гризли» судьи особо отметили игрока сахалинской команды. В результате Дмитрий Тихов признан лучшим защитником турнира.
В мае этого года воспитанники Дмитрия Евдокимова стали серебряными призерами чемпионата «Весна-2017», организатором которого также является спортивный клуб «Гризли». Наставник сахалинских хоккеистов отмечает, что соревнования в центральной части России неизменно собирают сильных игроков и соперников, поэтому любое призовое место на подобных соревнованиях является для ребят не только поводом для гордости, но и стимулом к дальнейшим победам.
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