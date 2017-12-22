Акция «ГТО для всех» прошла в городском парке областного центра

В южно-сахалинском парке имени Гагарина состоялась акция «ГТО для всех». Сахалинцы смогли выполнить норматив ГТО – бег на 2 и 3 км.

Как ТИА «Острова» сообщили в министерстве спорта и молодежной политики области, около ста человек пришли в городской парк областного центра, чтобы выполнить заключительный норматив ГТО - бег 2 и 3 км в зависимости от возрастной категории. Ночной забег региональный центр тестирования решил провести впервые. Многие поддержали идею. Ведь в будний день вырваться на испытания очень сложно.

- Сегодня нормативы выполняют те, кто почти завершил свою ступень, - отмечает руководитель регионального центра тестирования «Спартак» Виктор Пальшин. - Уже сейчас можно подвести небольшой итог уходящего года. С уверенностью можно сказать, что сахалинцы все активнее включаются в ГТО. У нас среди взрослого населения появились золотые знаки отличия, серебряных много и бронзовых.

Среди участников вечернего испытания были и представители клуба любителей бега. Их руководитель Роман Трубецкой отмечает, что бегать зимой не только можно, но и нужно.

- Когда мы только начинали, у нас было всего 12 человек. Сегодня почти на каждой тренировке присутствует по 40-50 человек. Когда занятия проходят в зале, то, конечно, людей больше. Они замечают, что лучше себя чувствуют, реже болеют. Приглашаем к нам присоединиться, - отмечает мастер спорта России по легкой атлетике Роман Трубецкой.

Дмитрий Елькин идет на золотой знак отличия. Впервые бегает зимой, теперь к такому мероприятию решил привлечь всю семью.

- Летом, конечно, комфортнее, но зимой тоже интересно. Теперь детей буду брать с собой. Мы всегда в спорте, в движении, - отметил мужчина.

Еще один участник вечера «ГТО для всех» Иван Бурковский. Он занимается спортом и всегда участвует в интересных мероприятиях, проводимых в городе.