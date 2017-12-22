Трассы биатлонного комплекса ожидают лыжников

На днях началась закатка лыжни на трассах биатлонного центра в Южно-Сахалинске. Сертифицированные 4 и 5-километровые круги готовы для тренировок и лыжных прогулок для всех желающих. Для удобства, они соединены с лыжными трассами базы Спартак. Об этом ТИА «Острова» рассказали в министерстве спорта и молодежной политики Сахалинской области.

Великолепные снежные условия позволяют работать на полную мощность всем лыжным объектам островной столицы. Даже еще не введенный в строй лыже-биатлонный комплекс готов принять у себя спортсменов. Тяжелая техника, которой требуется минимум полметра снега, начала укатывать лыжные и биатлонные круги.

- На данный момент завершается установка вакс-кабин - модульных домиков для подготовки и хранения лыжного инвентаря, а также судейский дом, где будут размещаться судьи, комментаторы и оборудование для хронометража, а также всё необходимое для проведения соревнований, - рассказал заместитель директора школы зимних видов спорта Максим Шибаров. - В тестовом режиме уже работает освещение лыжных трасс и стрельбища - в скором времени мы его запустим в рабочем режиме.

Завершается монтаж малых мишенных установок для стрельбы из пневматического оружия, которые будут использоваться уже в марте для детского всероссийского «Кубка Анны Богалий-SKIMiR» по биатлону.

- Летом была подготовлена в грунтовом исполнении 5-километровая лыжная трасса и 4-километровый освещенный биатлонный круг, - поделился специалист. - Также начинается закатка разминочного круга длинной чуть больше одного километра - это более пологая простая трасса, которая подойдет для тех, кто пришел к нам без лыж. Сейчас на лыжной трассе на улице Венской серьезные проблемы из-за этого - очень много гуляющих без лыж, которые создают сложности для тренировок лыжников и портят трассу. Мы постараемся разделить эти потоки для общего комфорта. Это поможет избежать опасных ситуаций на основной лыжне, где занимаются спортсмены.

Первый этап строительства комплекса завершится в ближайшее время. Его торжественное открытие намечено на январь, пройдут первые старты. На данный момент все лыжники могут оценить новые трассы, стартуя либо от ледового комплекса «Кристалл», либо от лыжного стадиона Спартак.