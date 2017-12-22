Школа летних видов спорта обсудила годовые достижения

Спортивная школа летних видов спорта им. Эрика Комнацкого подвела итоги уходящего 2017 года, и определила лучших тренеров и учащихся.

- В этом году наш тренерский состав пополнили молодые преподаватели, которые окончили Сахалинский государственный университет. Есть ребята, которые заканчивают вуз в предстоящем году, и так выразили желание работать у нас, поэтому мы надеемся, что количество учащихся заметно возрастет. Также мы в наступающем году ожидаем радостного события – начала строительства легкоатлетического манежа, проектно-сметная документация которого уже готова. Это станет огромным толчком для развития легкой атлетики на Сахалине, - отметил директор учреждения Сергей Власов.

В прошлом году в состав молодежной сборной страны вошла Карина Глебова, в этом году еще один воспитанник школы, но уже с отделения адаптивной физической культуры, стал призером чемпионата России, с выполнение норматива мастера спорта.

- Очень радует, что мы подтянулись в развитии адаптивного спорта, я надеюсь, что в скором будущем еще несколько наших ребят войдут в состав сборной страны, - добавил Сергей Михайлович.

Как сообщили ТИА «Острова» в пресс-центре министерства спорта и молодежной политики области, это не все заслуги школы, в уходящем году. Неоднократно, сахалинские легкоатлеты становились победителями и призерами Дальневосточных соревнований. Виолетта Крышина стала победительницей всероссийских соревнований «Шиповка юных» в беге на 60 м, а в прыжках с разбега в помещении стала третьей. В десятку лучших на первенствах России в разных дисциплинах вошли Олег Сергеев, Карина Глебова, Ильяс Нургалиев, Александра Толстихина и Вадим Бубнов.

- Одним из самых ярких событий для островной легкой атлетике в уходящем году стало 3 место в эстафете на первенстве России. Юношеская сборная, в состав которой вошли наши воспитанники, а также спортсмены из Холмска и Корсакова, показали отличный результат в малой шведской эстафете, - сказал старший тренер отделения легкой атлетики спортивной школы летних видов спорта Алексей Жижикин.

По итогам традиционного смотр-конкурса лучшим тренером-преподавателем в номинации «Массовость» стал начинающий тренер Константин Крымский, а в номинации «Мастерство» второй год подряд награда достается Алексею Жижикину.

Лучшими учениками школы стали – Виолетта Крышина (среди спортсменов до 14 лет), Алиса Платонова (среди юношей и девушек до 16 лет) и Вадим Бубнов (среди юниоров 18 лет и старше).