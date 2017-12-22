Сахалинская школьница вернулась из Белгорода мастером спорта

На лично-командном первенстве России в Белгороде юная островная спортсменка выбила 410,7 очков, выполняя «стрельбу стоя из пневматической винтовки, 40 выстрелов». Об этом ТИА «Острова» рассказали в министерстве спорта и молодежной политики Сахалинской области.

По словам тренера Геннадия Лаптева, это очень значимое событие для островного региона. Ольга Аверкина стала второй по счёту спортсменкой в истории пулевой стрельбы островного региона, выполнившей норматив мастера спорта в столь юном возрасте. Первой таких высот достигла пятнадцатилетняя Екатерина Панкова в марте 2007 года.

Таким образом, спустя десять лет девятиклассница из Гимназии №2 Ольга Аверкина пополнила список МС среди детей школьного возраста.

Но это ещё не все заслуги островных стрелков. Напомним, в лично-командном первенстве России по стрельбе из пневматического оружия и всероссийские соревнования по стрельбе из малокалиберного оружия принимало участие более 350 юных спортсменов из 43 регионов страны. Последний старт уходящего года стал первым этапом отбора сильнейших стрелков для участия в международных соревнованиях в составе сборной команды России, которые стартуют на зимних каникулах в Европе.

Отстаивать честь Сахалина в Белгороде отправились кандидаты в мастера спорта Ольга Аверкина, Виктория Денисова (СОШ №3, Южно-Сахалинск), Валерия Радыгина (СОШ №2, Анива) и Даниил Берестов (СОШ №2, Томари). По итогам первенства страны островные спортсменки поставили рекорд Сахалинской области, заработав в общей сумме дисциплины ВП-4 - 1213 очков. Даниил Берестов был самым юным участником первенства и соревнований по стрельбе из малокалиберного оружия. Несмотря на свой возраст, шестиклассник достойно показал себя в упражнениях ВП-6 (стрельба стоя, 60 выстрелов), МВ-9 (лёжа, 60 выстрелов) и МВ-6 (из трёх положений, 120 выстрелов).

По словам Геннадия Лаптева, в целом сахалинские стрелки успешно завершили уходящий 2017 год. Ученик школы №6 областного центра Игнат Ильин стал серебряным призером VII летней Спартакиады учащихся России. Аделина Токтоназарова (ученица 11 класса школы №3 Южно-Сахалинска) и Ольга Аверкина выбились в финалы первенств России. Даниил Берестов стал бронзовым призером всероссийских соревнований «Юный стрелок России».