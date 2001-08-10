Сахалинский горнолыжник одержал победу на этапе Кубка России

Сахалинский горнолыжник Леонид Трясов стал сильнейшим в мужском слаломе на этапе Кубка России по горнолыжному спорту в Миассе. Об этом ТИА «Острова» рассказали в министерстве спорта и молодежной политики Сахалинской области.

В Миассе (Челябинская область) стартовал заключительный этап Кубка России уходящего года по горнолыжному спорту в слаломе. Первыми на старт вышли мужчины.

Леонид Трясов на 0,18 секунды опередил другого островного спортсмена Алексея Жилина и на 0,19 секунды - Константина Рябицу из Московской области. Еще один представить сахалинской сборной Александр Воронов остановился в шаге от пьедестала на 4 месте, Владислав Осипов стал седьмым, а Кирилл Казаков десятым. Всего до финиша добрались 52 участника гонки из 72-х, стартовавших на первой трассе.

Сахалинские спортсмены спортсмена представляют областной центр спортивной подготовки.

Этим этапом спортсмены завершают календарный 2017-й год в этой дисциплине. До конца года остается провести этап в Кусе (Челябинская область) 26-27 декабря, где мужчины и женщины проведут по две гонки в гиганте.