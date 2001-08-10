В областном центре определили лучших островных гимнасток
На этих выходных в Южно-Сахалинске проходило первенство Сахалинской области по художественной гимнастике. Лучшие спортсменки со всей области выступили в комплексе «Олимпия Парк». Об этом ТИА «Острова» рассказали в футбольном клубе «Сахалин».
По итогам двухдневных соревнований будет сформирована команда Сахалинской области по художественной гимнастике, которой предстоит защищать честь региона в первенстве Дальневосточного федерального округа, которое пройдет с 16 по 20 января 2018 года в Южно-Сахалинске.
Юные гимнастки ОГАУ «ФК «Сахалин» под руководством Ольги Лукиной, Натальи Козловой, Евгении Шипицыной и Светланы Ершовой, наших замечательных тренеров, показали хорошие результаты как в индивидуальной программе, так и в групповых упражнениях.
Результаты гимнасток ОГАУ «ФК «Сахалин» в индивидуальной программе:
Фунтова Валерия 2001 г.р. программа МС - 1 место
Парфентьева Дарья 2003 программа КМС - 1 место
Пак Алина 2008 программа 2 спортивного разряда - 2 место
Смирнова Александра 2002 программа МС - 3 место
Абдиллаева Алина 2007 программа 1 спортивного разряда - 3 место
У победительниц и призеры в индивидуальной программе тренерами являются Лукина О.В., Майорова С.Н.
Результаты в групповых упражнениях гимнасток 2008-2009 года рождения:
Команда «Звёздочки» - 2 место тренер Шипицына Е.Г., Козлова Н.В.
Команда «Фреш» - 3 место тренер Ершова С.В.
Победители и призеры первенства Сахалинской области по художественной гимнастике получили свои награды из рук Евгения Крючкова, генерального директора ОГАУ «ФК «Сахалин».
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