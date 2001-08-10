Горнолыжные склоны Сахалина перешли на зимнее время работы
Спортивная школа олимпийского резерва начали работать по зимнему графику. Это склоны в Южно-Сахалинске, Холмске, Невельске и Горнозаводске. Также стала известна стоимость работы подъемника и проката.
Как сообщили в министерстве спорта и молодежной политики Сахалинской области, комплексы открыты для всех желающих с 9 утра до 21 часов вечера во все дни, кроме понедельника. На новогодние праздники 1 января будет выходным, а все остальные дни, включая 8 января - рабочими: с подъемником, прокатом инвентаря, обучением катанию на горных лыжах и сноуборде.
Адреса горнолыжных склонов:
Южно-Сахалинск, гора Парковая. Две трассы длиной 900 метров, сноуборд парк: джиб-секция, два трамплина;
Холмск, ул. Волкова 41. Две трассы длиной 800 и 1000 метров;
Невельск, ул. Ломоносова 1. Две трассы длиной по 250 метров каждая;
с. Горнозаводск, ул. Нахимова 3. Одна трасса длиной 800 метров.
Стоимость подъемника:
- 1 подъём - 60 рублей;
- 5 подъёмов - 250 рублей;
- 10 подъёмов - 450 рублей.
Стоимость аренды горнолыжного комплекта (лыжи, ботинки, палки) и для сноуборда (сноуборд, ботинки) не отличает, в выходные и праздничные дни составляет: 500 рублей - 1 час, 900 рублей - 2 часа, 1800 рублей - 5 часов и 2500 рублей на весь день. В будни и рабочие дни стоимость аренды ниже: 1 час - 400 рублей, 2 часа - 700 рублей; 5 часов - 1400 рублей и 2000 рублей за весь день.
Также можно взять в аренду костюм, перчатки, шапочку, очки, шлем и воспользоваться камерой хранения.
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