Островные борцы вернулись победителями с дальневосточного турнира

В Комсомольске-на-Амуре завершился традиционный дальневосточный турнир по греко-римской борьбе «Боевое братство». На ковер «города юности» вышли около 100 юношей 2003-2004 г.р. из Хабаровского края, Магаданской и Сахалинской областей.

Как рассказали ТИА «Острова» в министерстве спорта и молодежной политики островного региона, островной регион представляли восемь борцов из Анивы и Новоалександровска. Пятерым из них удалось подняться на пьедестал почета.

Победителями турнира стали Артем Ахмадеев и Данил Минеев. С серебряной наградой вернулся домой Олег Ковалевский. Бронзовые награды в активе Вадима Королева и Артема Щелухина.

Радость успеха с островными борцами разделяют их тренеры Эдуард Зарюта, Хон У Сик (Новоалександровск) и Олег Накагава (Анива).