Островные борцы вернулись победителями с дальневосточного турнира
В Комсомольске-на-Амуре завершился традиционный дальневосточный турнир по греко-римской борьбе «Боевое братство». На ковер «города юности» вышли около 100 юношей 2003-2004 г.р. из Хабаровского края, Магаданской и Сахалинской областей.
Как рассказали ТИА «Острова» в министерстве спорта и молодежной политики островного региона, островной регион представляли восемь борцов из Анивы и Новоалександровска. Пятерым из них удалось подняться на пьедестал почета.
Победителями турнира стали Артем Ахмадеев и Данил Минеев. С серебряной наградой вернулся домой Олег Ковалевский. Бронзовые награды в активе Вадима Королева и Артема Щелухина.
Радость успеха с островными борцами разделяют их тренеры Эдуард Зарюта, Хон У Сик (Новоалександровск) и Олег Накагава (Анива).
Комментарии - 0
Другие
Новости спорта Сахалина и Курил
Это читают
10:35 19 Декабря Южносахалинцев приглашают на елочные базары
12:52 21 Декабря На Сахалине вводится обязательная маркировка лекарств
- 16:00 21 Декабря Южно-сахалинской УК грозит ответственность за упавшую сосульку
12:41 21 Декабря В Быкове у мужчины изъяли более 60 грамм конопли
14:14 27 Ноября Спортсменам ЦСКА удалось взять 10 золотых медалей в Южно-Сахалинске
12:59 1 Декабря Мэр Южно-Сахалинска встретился с жителями Владимировки
12:09 7 Декабря На Сахалине создадут новые рабочие места
09:18 4 Декабря Пенсионный фонд ожидает граждан 12 декабря
Выбор редакции
Фоторепортажи
16:10 20 Октября В Южно-Сахалинске торжественно открыли памятник воинам-связистам
14:34 18 Октября В школах областного центра проходит передвижная выставка
Полезные страницы
- 11:09 26 Апреля Новый угольный терминал в Невельском районе улучшит экологическую обстановку
- 11:09 26 Апреля Новый угольный терминал в Невельском районе улучшит экологическую обстановку
- 11:09 26 Апреля Новый угольный терминал в Невельском районе улучшит экологическую обстановку
- 11:09 26 Апреля Новый угольный терминал в Невельском районе улучшит экологическую обстановку
Аналитика
Опрос
Вы планируете связывать дальнейшую жизнь с Сахалином и Курилами?