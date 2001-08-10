«Сахалин» сойдется с «Одзи Иглз» в полуфинальном розыгрыше Кубка АХЛ

В минувшие выходные состоялись последние матчи регулярного чемпионата Азиатской хоккейной лиги. Претендент на вылет из борьбы за кубок команда «Никко Айс Бакс», одержав победу в двух матчах с соотечественниками японским клубом «Одзи Иглз» (2:4,2:3), заняла четвертую строчку турнирной таблицы. «Олени» оставили не у дел «косаток убийц», которым не хватило четырех очков, для того чтобы войти в число участников плей-офф. На пятой строчке расположились «орлы».

Как ТИА «Острова» рассказали в ПСК «Сахалин», за второе место, которое давало право начать полуфинал на домашней площадке, спорили «Анян Халла» и «Тохоку Фри Блэйдс». Команды разделяли 6 очков и теоретические шансы у «лезвий» были, ведь три из четырех личных встреч они закончили в свою пользу, и при равенстве очков по окончанию турнира их место в таблице результатов оказалось бы выше. Для такого сценария «Медведи» сделали все возможное, проиграв оба матча уик-энда, встретившись на своей площадке с «Хай 1» ( 1:2, 2:5). Но команда из Хачинохе смогла завершить в свою пользу лишь один матч с «Ниппон Пейпэр Крэйнс» (2:3, 5:3), которые также остались за бортом лодки под названием «плей-офф». Третьей командой, которая не попала в финальную часть турнира, стала «Хай 1».

Таким образом, в полуфинальном розыгрыше Кубка АХЛ «Сахалин» встретится с победителем пары «Никко Айс Бакс» - «Одзи Иглз». Игры состоятся в ДС «Кристалл» 10,11 и 13 марта. В эти же дни состоятся встречи второго полуфинала «Анян Халла» - «Фри Блэйдс».

При условии победы «Никко Айс Бакс» на предварительном этапе, состав участников полуфинального раунда плей-офф будет таким же, как и в прошлом году.

«Одзи Иглз» и «Никко Айс Бакс» сильные команды. Играть с каждой из них очень интересно. Первые показывают высокие скорости, а у «Айс Бакс» в составе опытные фины. Тяжело сказать, кто из этой двойки лучший соперник для нас, но с каждым клубом мы готовы показать свою лучшую игру», - отметил главный тренер хоккейной команды «Сахалин» Михаил Комаров.

В нынешнем сезоне «Сахалин» вышел победителем из всех четырех матчей с «орлами», однако японская команда смогла «отобрать» одно очко, переведя игру в овертайм. Соперничество с «Никко Айс Бакс» обернулось для островитяне одним поражением на домашней площадке, остальные игры завершились в пользу подопечных Михаила Комарова.