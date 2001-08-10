В областном центре прошли соревнования по ездовому спорту
В минувшие выходные на лыжероллерной трассе школы зимних видов спорта состоялись открытые чемпионат и первенство города Южно-Сахалинска по ездовому спорту. В этом году в соревнованиях приняли участие более 30 человек из Южно-Сахалинска, Корсакова, Охи, Поронайска, Стародубска и Краснополья. Для спортсменов и их четвероногих подопечных были подготовлены дисциплины «скиджоринг» (совместный бег на лыжах с собакой) и езде на нартах с парой собак, отдельно участвовали дети в упряжке с одной собакой.
Как рассказали ТИА «Острова» в управлении по физической культуре и спорту администрации Южно-Сахалинска, большинство четвероногих участников составили представители ездовых пород — сибирские хаски и аляскинские маламуты. Также в соревнованиях пробовали свои силы и породные метисы.
Все взрослые участники должны были преодолеть дистанцию в три километра, дети - двести метров. Первыми на старт вышли мужчины с одной собакой в дисциплине «скиджоринг». Лучший результат показал прошлогодний победитель в данной дисциплине Андрей Лукин, прошедший дистанцию на породном метисе. Золото в старте на нартах в упряжке из двух собак завоевала супруга Андрея — Ольга Лукина, которая к тому же является старшим тренером-преподавателем по художественной гимнастике ОГАУ «ФК Сахалин». В добавок к золотой медали Ольга Лукина установила рекорд города Южно-Сахалинска, пройдя дистанцию в 3 км за 9 минут 38 секунд.
В детских стартах на 200 метров лучшим стал 6-летний Всеволод Бандура.
Победители и призеры получили грамоты, медали и кубки от организаторов соревнований Управления по физической культуре и спорту администрации города Южно-Сахалинска, а также ценные призы и подарки от Федерации ездового спорта Сахалинской области и постоянных партнеров соревнований.
Подробные результаты соревнований можно посмотреть на официальном сайте федерации ездового спорта Сахалинской области.
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