Сахалинский лыжник завоевал бронзу на дальневосточном фестивале детей-инвалидов
Одиннадцатилетний сахалинец Егор Стрикун взял бронзу на первом межрегиональном фестивале детей-инвалидов Дальнего Востока «Лыжи для всех». Об этом ТИА «Острова» сообщили в министерстве спорта и молодежной политики Сахалинской области.
Соревнования проходили в Хабаровске. За кубки и медали состязались дети с нарушением зрения и опорно-двигательного аппарата.
Сахалинскую область представляли воспитанники южносахалинской коррекционной школы «Надежда»: Егор Стрикун, Максим Зазуля и Дмитрий Стовба. У Максима и Дмитрия диагноз ДЦП, а Егор страдает нарушением опорно-двигательного аппарата.
Участникам предстояло пробежать на лыжах 1,5 километра. По итогам гонки Егор Стрикун преодолел дистанцию за 4 мин. 41 сек. и стал бронзовым призёром. Юноше не хватило всего одной секунды до серебра.
Победителям и призёрам вручили кубки, медали, грамоты и ценные призы.
В рамках фестиваля ребята посетили деревню ездовых собак, где покатались на собачьих упряжках и весело провели время. Также для детей организовали чаепитие.
Мероприятие проходило при поддержке компании «Мегафон» и общества инвалидов Хабаровского края.
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