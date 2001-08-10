Сахалинский лыжник завоевал бронзу на дальневосточном фестивале детей-инвалидов

Одиннадцатилетний сахалинец Егор Стрикун взял бронзу на первом межрегиональном фестивале детей-инвалидов Дальнего Востока «Лыжи для всех». Об этом ТИА «Острова» сообщили в министерстве спорта и молодежной политики Сахалинской области.

Соревнования проходили в Хабаровске. За кубки и медали состязались дети с нарушением зрения и опорно-двигательного аппарата.

Сахалинскую область представляли воспитанники южносахалинской коррекционной школы «Надежда»: Егор Стрикун, Максим Зазуля и Дмитрий Стовба. У Максима и Дмитрия диагноз ДЦП, а Егор страдает нарушением опорно-двигательного аппарата.

Участникам предстояло пробежать на лыжах 1,5 километра. По итогам гонки Егор Стрикун преодолел дистанцию за 4 мин. 41 сек. и стал бронзовым призёром. Юноше не хватило всего одной секунды до серебра.

Победителям и призёрам вручили кубки, медали, грамоты и ценные призы.

В рамках фестиваля ребята посетили деревню ездовых собак, где покатались на собачьих упряжках и весело провели время. Также для детей организовали чаепитие.

Мероприятие проходило при поддержке компании «Мегафон» и общества инвалидов Хабаровского края.