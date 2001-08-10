В Троицком пройдет «Рождественская лыжня»
Министерство спорта совместно с администрацией Анивы проводят «Рождественскую лыжню» – 20-километровую гонку для спортсменов и лыжную прогулку для любителей и начинающих по одному большому кругу, объединяющему все лыжные трассы Троицкого. Мероприятие пройдет 7 января в 11:00. Об этом ТИА «Острова» рассказали в министерстве спорта и молодежной политики Сахалинской области.
Радость от снежной зимы никогда не будет полной без лыжных прогулок. Разнообразные, длинные и хорошо подготовленные трассы является отличительной чертой Сахалинской области, а Новогодние праздники – отличной возможностью набрать приятные километры на природе.
Организация «Рождественской лыжни» в первую очередь нацелена на то, чтобы любители лыж различного уровня подготовки получили приятные эмоции от мероприятия. Участники стартуют свободным стилем с общего старта в 11:00 и бегут один круг – никто никому не будет мешать. У всех будет возможность посмотреть потаенные уголки Троицкой лыжной трассы, куда не часто заезжают лыжники, насладиться великолепными видами Сахалина. На трассе будет организовано питание, а каждый участник, завершивший дистанцию, получит диплом финишера. Предусмотрено награждение по возрастным группам у мужчин: 16-29, 30-39, 40-49, 50 лет и старше. А у женщин 16-29, 30-39, 40 лет и старше.
В рамках мероприятия сахалинские федерации ездового и конного спорта организуют для отдыхающих поездки на собаках и лошадях. В перерывах участники могут насладиться пирожками и горячим чаем, а также принять участие в снежной битве.
Для тех, кто по каким-то причинам не готов отправиться в 20-километровое путешествие будет предусмотрена трасса на 3 километра, а для самых маленьких 200-метровый круг.
Регистрация на 20-километрую «Рождественскую лыжню» началась на днях, более пятидесяти человек готовы принять в ней участие, в основном из категории «мне просто покататься».
Зарегистрироваться можно, отправив заявку на адрес электронной почты: troitsk_sportscool@mail.ru.
Необходимо при себе иметь медицинскую справку о допуске на физкультурные мероприятия и спортивную страховку.
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