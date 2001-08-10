В областном центре состоялся турнир «Волшебная ладья»

В Южно-Сахалинске завершился четвертый шахматный турнир «Волшебная ладья». Его участниками стали 68 шахматистов из Анивы, Корсакова, Холмска и Южно-Сахалинска. Такое количество участников является рекордным для соревнований, как, впрочем, и огромное количество красивых партий. Об этом ТИА «Острова» рассказали в министерстве спорта и молодежной политики области.

По уже устоявшейся традиции, шахматистов разделили на две группы. Группа «Б» - это новички, которые только начали постигать азы мудрой и древней игры. А в группе «А» («Турнир чемпионов») выступали те, кто уже имеет опыт побед на состязаниях областного и дальневосточного уровня.

В первый игровой день шахматисты провели по пять партий. В турнире «А» лидировал Владислав Черняев, имевший 100-процентный результат. В турнире «Б» лидер также выиграл все партии. Это удалось сделать Артему Ко.

- По итогам второго дня ситуация в «Турнире чемпионов» практически не изменилась. Влад Черняев победил с блестящим результатом – 9 очков из 9 возможных! В тройке призеров оказались Игорь Выборнов и Михаил Бамбизо, которых также причисляли к фаворитам. Они набрали по 7 очков. В турнире «А» принимали участие две девочки. Они набрали по 4,5 очка. По дополнительным показателям Вероника Старинская заняла первое место, а Алиса Маринина – второе, - рассказывает организатор турнира Татьяна Маринина.

В турнире «Б» второй день был более насыщен неожиданностями. После семи туров лидерство сохранял Артем Ко, но в восьмой партии он проиграл Михаилу Парецкому. Это позволило не дать умереть интриге.

Но все же в заключительном туре Артем Ко одержал победу и занял первое место (8 очков из 9). По 7 очков в активе Матвея Лесникова, Михаила Парецкого и Артема Кайгародова. Именно в таком порядке их расставили дополнительные показатели: Матвей – на втором месте, Михаил – на третьем, Артем – на четвертом.

Лучшей среди девочек стала Анна Носова. На втором месте - Вероника Осташко, на третьем – Анастасия Скосырская.

Все участники были награждены памятными призами. Отдельными призами были отмечены ребята, показавшие лучшие результаты в своих возрастных группах, а также самые юные участники турнира.

- Хочется поблагодарить тренеров, которые привозят ребят из других городов. В этот раз к нашему турниру присоединились шахматисты из Корсакова. Также хочется отметить игру некоторых шахматистов. Матвей Лесников - один из самых юных участников - завоевал серебро. Это отличный результат! Ведь самый «возрастной» участник турнира «Б» старше Матвея на шесть лет. Он явный пример того, что от возраста сила игры не зависит. Матвей - герой турнира и надежда сахалинских шахмат! Аня Носова, показавшая лучший результат среди девочек, по словам ее тренера Виталия И, начала серьезную подготовку к турниру еще в сентябре, что позволило ей успешно проявить себя. Ребята ждут этот турнир, готовятся. И это очень здорово! Есть перспективные ребята, которые в этом году не смогли попасть в призеры, но боролись до последнего тура за лидирующие позиции, - подвела итог соревнований Татьяна Маринина.

У Татьяны и ее единомышленников и коллег уже намечены большие планы на следующую «Волшебную ладью». Турнир будет юбилейным и участников ждут приятные сюрпризы. К слову, в ходе состязаний был проведен конкурс на лучший логотип турнира. Его победителем стал Петр Максимов.