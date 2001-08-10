В Южно-Сахалинске поздравили ветеранов сахалинского спорта

Заслуженных работников школы зимних видов спорта чествовали в правительстве Сахалинской области.

Министр спорта и молодёжной политики региона Сергей Буренков поздравил с юбилеем и наступающим Новым годом старшего инструктора-методиста Людмилу Михайловну Лосинскую и тренера-преподавателя отделения лыжных гонок Анну Алексеевну Ермакову. Глава островного минспорта поблагодарил за их многолетний добросовестный труд и вручил виновницам торжества почётные грамоты, цветы и подарки.

Людмила Лосинская в этом году отметила 65-летие. За её плечами 43 года трудового стажа, из них 41 год она отдала физической культуре и спорту.

Как рассказали ТИА «Острова» в министерстве спорта и молодежной политики области, на Сахалин Людмила Михайловна приехала в 1974 году после окончания Горьковского (ныне Нижегородского) государственного педагогического института. Свою трудовую деятельность начала тренером-преподавателем по баскетболу в детской спортивной школе Невельска.

- Поработав там три года, меня почему-то резко избрали председателем городского совета ДСО «Спартак». Оказывается, на тот момент я была единственной женщиной в районе, которая имела высшее образование. В итоге я проработала там восемь лет, - вспоминает Людмила Михайловна. - В течение этого времени наши воспитанники почти каждый год завоёвывали бронзовые медали на различных соревнованиях.

После этого Людмила Лосинская трудилась в городской администрации инспектором по трудовому обучению, а далее возглавила отдел по физической культуре и спорту. Затем Людмила Михайловна переехала в Южно-Сахалинск, где работала доцентом в РГТУ на кафедре естественно-научных дисциплин и старшим преподавателем по физической культуре и спорту, а после её пригласили в СШОР ЗВС, где она трудится уже восьмой год.

Анне Алексеевне Ермаковой в этом году исполнилось 70 лет. На лыжи она встала в 10 лет. А в 1970 году в составе сборной команды Бурятской СССР приехала на Сахалин на зональные соревнования.

- Остров покорил меня обилием снега. В тот год сугробы были высотой чуть ли не с фонарный столб, - рассказала Анна Алексеевна.

Именно на сахалинских соревнованиях юная спортсменка впервые выполнила норматив мастера спорта СССР. После этого её пригласили тренироваться и выступать за сборную Сахалинской области. Окончив школу в Бурятии, Ермакова переехала в островной регион, где её приняли в областной совет «Динамо», за который она выступала с 1970 по 1995 годы. За это время Анна Алексеевна подготовила трёх мастеров спорта. После её пригласили в детско-юношескую спортивную школу Южно-Сахалинска (ныне СШОР ЗВС), где она также подготовила несколько кандидатов и мастеров.

Анна Алексеевна Ермакова посвятила спорту более 35 лет и нисколько об этом не жалеет. Тренер отметила, что если бы можно было прожить жизнь заново, то она бы, не задумываясь, выбрала тот же путь.