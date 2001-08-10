Студенты Дальнего Востока встали на сахалинские лыжи
В Южно-Сахалинске прошел дальневосточный фестиваль зимних видов спорта «Ski fest». Его организатором выступил Сахалинский государственный университет при поддержке министерства образования и науки РФ.
Как рассказали в пресс-службе университета, в соревновании приняли участие сборные команды, сформированные организациями среднепрофессионального и высшего образования Дальневосточного федерального округа.
На лыжи встали более 80 участников – команды из институтов и колледжей СахГУ, Дальневосточного федерального университета, а также Тихоокеанского государственного университета и Дальневосточного государственного университета путей сообщения. Специальными гостями на соревнованиях стали представители школы №1 города Южно-Сахалинска.
В первый день участники проверили свои силы в смешанной эстафете, которая прошла на лыжероллерной трассе базы школы зимних видов спорта олимпийского резерва.
– Соревнования – это всегда круто! – уверен участник эстафеты. - Мы планируем выиграть этот забег!
Победителями в смешанной эстафете стали:
1 место (07:00 ) - Институт психологии и педагогики (команда №3),
2 место (12:52,6 )- Южно-Сахалинский педагогический колледж (команда № 2);
2 место (07:48,5) - МБОУ СОШ № 1 (команда №4);
3 место (14:26 ,5) - Институт естественных наук и техносферной безопасности (команда № 7).
Во второй день соревнования прошли на базе «Горного воздуха». Участникам предстояло проверить свои силы в слаломе-гиганте. Согласно правилам, парни и девушки совершили по два спуска (результат считается как сумма времени на двух трассах).
Победителями во второй день стали:
Девушки: 1 место – Буреева Владислава (ИПиП СахГУ), 2 место – Жидкова Юлия (ДВГУПС), 3 место – Черноморова Надежда (ИПиП СахГУ).
Юноши: 1 место – Шевчук Дмитрий (ДВГУПС), 2 место – Осипов Георгий (ИПиП СахГУ), 3 место – Авасьев Илья (ИФИиВ СахГУ).
Общекомандный зачет: 1 место – ИПиП СахГУ, 2 место – ДВГУПС, 3 место – ИЕНиТБ СахГУ.
Фестиваль «Ski Fest» прошел при поддержке министерства образования и науки Российской Федерации в рамках реализации программы развития деятельности студенческих объединений образовательных организаций на 2017 году.
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