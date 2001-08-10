Студенты Дальнего Востока встали на сахалинские лыжи

В Южно-Сахалинске прошел дальневосточный фестиваль зимних видов спорта «Ski fest». Его организатором выступил Сахалинский государственный университет при поддержке министерства образования и науки РФ.

Как рассказали в пресс-службе университета, в соревновании приняли участие сборные команды, сформированные организациями среднепрофессионального и высшего образования Дальневосточного федерального округа.

На лыжи встали более 80 участников – команды из институтов и колледжей СахГУ, Дальневосточного федерального университета, а также Тихоокеанского государственного университета и Дальневосточного государственного университета путей сообщения. Специальными гостями на соревнованиях стали представители школы №1 города Южно-Сахалинска.

В первый день участники проверили свои силы в смешанной эстафете, которая прошла на лыжероллерной трассе базы школы зимних видов спорта олимпийского резерва.

– Соревнования – это всегда круто! – уверен участник эстафеты. - Мы планируем выиграть этот забег!

Победителями в смешанной эстафете стали:

1 место (07:00 ) - Институт психологии и педагогики (команда №3),

2 место (12:52,6 )- Южно-Сахалинский педагогический колледж (команда № 2);

2 место (07:48,5) - МБОУ СОШ № 1 (команда №4);

3 место (14:26 ,5) - Институт естественных наук и техносферной безопасности (команда № 7).

Во второй день соревнования прошли на базе «Горного воздуха». Участникам предстояло проверить свои силы в слаломе-гиганте. Согласно правилам, парни и девушки совершили по два спуска (результат считается как сумма времени на двух трассах).

Победителями во второй день стали:

Девушки: 1 место – Буреева Владислава (ИПиП СахГУ), 2 место – Жидкова Юлия (ДВГУПС), 3 место – Черноморова Надежда (ИПиП СахГУ).

Юноши: 1 место – Шевчук Дмитрий (ДВГУПС), 2 место – Осипов Георгий (ИПиП СахГУ), 3 место – Авасьев Илья (ИФИиВ СахГУ).

Общекомандный зачет: 1 место – ИПиП СахГУ, 2 место – ДВГУПС, 3 место – ИЕНиТБ СахГУ.

Фестиваль «Ski Fest» прошел при поддержке министерства образования и науки Российской Федерации в рамках реализации программы развития деятельности студенческих объединений образовательных организаций на 2017 году.