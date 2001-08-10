Сахалинский регион представили на конференции в Челябинске

В Челябинске прошла отчетно-выборная конференция федерации кикбоксинга России. В заседании приняло участие 65 региональных федераций, в том числе сахалинская. Островной регион представлял Алексей Буторин. Об этом ТИА «Острова» сообщили в министерстве спорта и молодежной политики Сахалинской области.

В ходе конференции прошли выборы президента федерации, а также обсудили вопросы развития. Новым руководителем федерации избран Вадим Владимирович Украинцев. Помимо этого были сформированы контрольно-дисплинарные и судейские комитеты как на уровне всероссийской федерации, так и в региональных федерациях кикбоксинга.

- Очень плодотворная работа была проделана на конференции. Удалось обсудить множество важных аспектов – о развитии студенческого спорта, о работе с промоутерами, а также о создании профессиональной лиги кикбоксинга. Утвердили изменения в правилах присвоения разрядов, а также прошли лицензирование тренерского состава, - отметил Алексей Буторин.

Как добавил руководитель сахалинской федерации все тренера, которые преподают этот вид спорта, в обязательном порядке должны быть лицензированы, а также входить в состав федерации, либо как физическое лицо (члены федерации), либо как юридическое (клубы). При несоблюдении этого правила использование бренда «кикбоксинг» является неправомерным.