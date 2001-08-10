Островные пловцы побили рекорд области в Астрахани
В Астрахани прошли всероссийские соревнования по плаванию. На эти состязания явилось 898 спортсменов из 62 регионов страны. В спортивно-зрелищном комплексе «Звездный» соревновались юноши 15-16 лет и девушки 13-14 лет. Они завоевали это право, успешно выступив на первенствах федеральных округов, а также городов Москвы и Санкт-Петербурга. Об этом ТИА «Острова» рассказали в министерстве спорта и молодежной политики области.
Среди претендентов на награды были островные пловцы. Представители Сахалинской области хоть и не пробились на пьедестал почета, но их результаты оказались успешными. Сахалинские спортсмены не только выполнили норматив мастера спорта России, но и обновили рекорды области.
София Тутасова из Южно-Сахалинска проплыла 100 метров на спине за 1.04,40 секунды, а дистанцию вдвое короче – за 30,14 секунды. Подопечная тренеров Любови и Владимира Винокуренковых обновила рекорды области на обеих дистанциях, а на стометровке выполнила норматив мастера спорта.
Это всего лишь второй случай в истории ДЮСШ по плаванию г. Южно-Сахалинска, когда 13-летней спортсменке покорился мастерский норматив. Впервые это произошло ровно 40 лет назад, когда в 1977 году Галина Павлова (она и сегодня проживает в островной столице) показала результат, превышающий норматив мастера спорта СССР.
Денис Моденов из Южно-Сахалинска проплыл 200 метров на спине за 2.05,46 секунды. Это выше норматива мастера спорта и новый рекорд островного региона. Отметим наставника спортсмена Виталия Владимировича Винокуренкова, в тренерской карьере которого это первый мастер спорта.
А вообще, всего лишь трое 15-летних юношей из Южно-Сахалинска плавали на уровне мастера спорта. Ранее заветный норматив превысили Геннадий Говердовский и Артем Милешко.
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