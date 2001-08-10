57,45|68,23|66,16
09:50, Сегодня | Новости спорта Сахалина и Курил
Сахалинский дзюдоист занял второе место на турнире в Магадане
В Магадане прошел открытый новогодний турнир по дзюдо. Более 100 спортсменов боролись за солидные призы в городском дворце спорта. На состязания приехали ребята из Омсукчанского, Хасынского округов и Южно-Сахалинска.
Как рассказали ТИА «Острова» в министерстве спорта и молодежной политики области, турнир проходил в трех возрастных группах. Победителей определяли в 24 весовых категориях.
Островной регион на этих стартах был представлен одним спортсменом - Дмитрием Домарадом. 10-летний дзюдоист выступал в весовой категории до 50 кг. Подопечный тренера Анастасии Богдановой успешно проявил себя и занял второе место.
Комментарии - 0
Другие
Новости спорта Сахалина и Курил
Это читают
- 08:58 Сегодня Продукты на Сахалине стали дешевле
- 10:16 Сегодня Более 340 человек переехало на Сахалин и Курилы за год
09:12 Сегодня Островные пловцы побили рекорд области в Астрахани
- 09:20 Сегодня В четырех районах Сахалина восстановлено электроснабжение
12:52 21 Декабря На Сахалине вводится обязательная маркировка лекарств
- 16:00 21 Декабря Южно-сахалинской УК грозит ответственность за упавшую сосульку
12:41 21 Декабря В Быкове у мужчины изъяли более 60 грамм конопли
18:49 22 Декабря 15 районов Сахалина охватит предстоящая метель
12:59 1 Декабря Мэр Южно-Сахалинска встретился с жителями Владимировки
12:09 7 Декабря На Сахалине создадут новые рабочие места
09:18 4 Декабря Пенсионный фонд ожидает граждан 12 декабря
09:25 8 Декабря Цены на Сахалине выросли на 2 процента
Выбор редакции
Фоторепортажи
16:10 20 Октября В Южно-Сахалинске торжественно открыли памятник воинам-связистам
14:34 18 Октября В школах областного центра проходит передвижная выставка
Полезные страницы
- 11:09 26 Апреля Новый угольный терминал в Невельском районе улучшит экологическую обстановку
- 11:09 26 Апреля Новый угольный терминал в Невельском районе улучшит экологическую обстановку
- 11:09 26 Апреля Новый угольный терминал в Невельском районе улучшит экологическую обстановку
- 11:09 26 Апреля Новый угольный терминал в Невельском районе улучшит экологическую обстановку
Аналитика
Опрос
Вы планируете связывать дальнейшую жизнь с Сахалином и Курилами?