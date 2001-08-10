Сахалинский дзюдоист занял второе место на турнире в Магадане

В Магадане прошел открытый новогодний турнир по дзюдо. Более 100 спортсменов боролись за солидные призы в городском дворце спорта. На состязания приехали ребята из Омсукчанского, Хасынского округов и Южно-Сахалинска.

Как рассказали ТИА «Острова» в министерстве спорта и молодежной политики области, турнир проходил в трех возрастных группах. Победителей определяли в 24 весовых категориях.

Островной регион на этих стартах был представлен одним спортсменом - Дмитрием Домарадом. 10-летний дзюдоист выступал в весовой категории до 50 кг. Подопечный тренера Анастасии Богдановой успешно проявил себя и занял второе место.