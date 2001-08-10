Южносахалинцы «вышли погулять» на зимний фестиваль

27 декабря в областном центре стартовал общероссийский зимний фестиваль городской среды «Выходи гулять». Его открыли новогодней лыжной гонкой, участие в которой приняло свыше 60 человек. В их числе опытные профессионалы и начинающие любители, включая школьников. Об этом ТИА «Острова» сообщили в агентстве по развитию города.

Организаторами выступили управление по физкультуре и спорту администрации Южно-Сахалинска и школа зимних видов спорта. Сильнейших определили по трем дистанциям - до 1, до 2 и до 3 километров. Многие участники вышли на лыжню в ярких костюмах, чем порадовали зрителей и придали особую предновогоднюю атмосферу состязанию. Все участники лыжной гонки получили заряд положительных эмоций, которого, по их собственному признанию, должно хватить надолго. Победители были отмечены медалями и грамотами.

В числе лидеров на дистанции 1 км - Владимир Ким, Андрей Калмогоров, Денис Кабанен, Наталья Константинова, Екатерина Романова, Кристина Закова. На дистанции 2 км - Ульяна Николова, Ульяна Гейст, Марк Каличников. На дистанции 3 км - Яков Леманов, Кирилл Кичигин.

На этом фестиваль «Выходи гулять» не заканчивается. Масштабным мероприятием, инициатором которого выступило министерство строительства РФ, планируется стимулировать активность и инициативность граждан по развитию своих городов, в том числе при реализации приоритетного проекта «Формирование комфортной городской среды». Общероссийские мероприятия в островной столице будут проходить до апреля 2018 года. Подробную информацию о них смотрите на сайте администрации Южно-Сахалинска и официальных аккаунтах мэрии в сети Интернет.