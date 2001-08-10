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15:42, Вчера | Новости спорта Сахалина и Курил
На площади «Кристалла» 6 дней будет работать бесплатный каток
На площади у «Кристалла» в этом году традиционно будет работать открытый каток. Со 2 по 8 января, с 11:00 до 21:45 часов, ледовая площадка под открытым небом будет доступна для любителей коньков .
Как сообщили ТИА «Острова» в пресс-службе комплекса, катание будет разделено на сеансы по 45 минут. Зажигательная музыка не позволит замерзнуть, и поддержит позитивное настроение посетителям катка под открытым небом.
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