Сахалинские боксеры вернулись из Подмосковья с победой

В Подмосковье состоялись всероссийские соревнования по боксу «Олимпийские надежды». Выступали юниорки 17 лет и девушки 14-16 лет. В турнире приняли участие 150 сильнейших спортсменок со всей страны. Об этом ТИА «Острова» рассказали в министерстве спорта и молодежной политики Сахалинской области.

Победительницей соревнований в весовой категории до 80 кг стала 15-летняя Елизавета Дейкун из Корсакова. Девушка тренируется под руководством Иннокентия Потапова и представляет отделение бокса корсаковской ДЮСШ.

Другая сахалинская спортсменка Фаина Артушева из Поронайска, завоевала серебряную медаль турнира в категории девушек до 75 кг, а Софья Самородина из Южно-Сахалинска, выступающая в категории 60 кг стала пятой. Все три девушки по итогам соревнований войдут в состав сборной России по боксу.