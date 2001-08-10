Перспективы баскетбола обсудили в областном центре

Перспективы развития баскетбола в Южно-Сахалинске обсудили сегодня мэр островной столицы Сергей Надсадин и председатель сахалинской федерации по этому виду спорта Владимир Воднев.

Как рассказали ТИА «Острова» в агентстве по развитию города, на встречу также были приглашены заместитель министра спорта Егор Умнов, вице-мэр Елена Федорова и руководители ряда отраслевых структур муниципалитета.

Поводом для диалога послужило обращение Владимира Воднева к Сергею Надсадину. Председатель региональной федерации баскетбола попросил мэра оказать содействие в решении ряда актуальных для спортсменов вопросов.

Особо остро стоит кадровая проблема. Отделение баскетбола функционирует на базе школы игровых видов спорта. Его воспитанниками являются 170 юных горожан. И с ними работает всего четыре человека, а для полноценной работы отделения необходимо 8 преподавателей. Сергей Надсадин поручил начальнику управления по физической культуре и спорту администрации города проработать этот вопрос и внести предложения до конца января 2018 года.

Самой больной для федерации темой является нехватка площадей для организации соревнований областного и регионального значения. Мечта баскетболистов — новый современный спортивный зал. В этой связи Сергей Надсадин дал поручение профильным структурам мэрии начать формирование земельного участка в центре города под будущий объект. А региональное министерство спорта в рамках действующей государственной программы и средств, предусмотренных на строительство спортивных объектов в Южно-Сахалинске, окажет всяческую поддержку в реализации данного проекта.

- Я очень доволен результатами этой встречи. Нас не просто выслушали, а детально разобрали все наши обращения и наметили пути решения затронутых проблем. Знаю Сергея Надсадина как человека, радеющего за развитие спорта, поэтому верю, что нам будет оказана вся необходимая помощь и поддержка, - рассказал Владимир Воднев.