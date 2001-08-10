За один день Горный воздух посетили почти 5000 человек

На «Горном воздухе» был установлен собственный рекорд посещаемости: за день там отдохнули 4800 гостей. Как сообщили ТИА «Острова» в пресс-службе комплекса, ранее место отдыха посещало 3000-3500 человек.

Волонтеры «Горного воздуха» продолжают опрашивать туристов о целях приезда на Сахалин, бюджете поездки, компании и месте проживания на острове.

- В статистику, о которой мы ведем речь, мы берем только тех туристов, кто конкретно заявляет в анкете, что прилетел в Сахалинскую область с целью отдохнуть. Это туристы из США, Дубаев, Новой Зеландии, Австралии, Японии, Германии. Большинство из них прилетели впервые, но есть и те, например, американцы, австралийцы, кто уже был здесь и вернулся снова, именно на гору, - говорит начальник отдела продаж СТК Наталья Пахолкова.

Сегодня «Горный воздух» снова открыт для своих гостей. Работают почти все трассы. Посетителей, приезжающих на собственных авто, просят пользоваться парковками.