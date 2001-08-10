В Южно-Сахалинске прошел дальневосточный турнир по шахматам
Пятый раз подряд шахматный год на Сахалине начинается с дальневосточного турнира памяти Т.В. Петросяна. В этом году его участниками стали шахматисты из Корсакова, Поронайска, Холмска, островной столицы. Об этом ТИА «Острова» сообщили в министерстве спорта и молодежной политики Сахалинской области.
Гости априори считались фаворитами, так как значительно превосходили в рейтинге сахалинских шахматистов.
Роман Янченко из Комсомольска-на-Амуре одерживал победу за победой. В итоге в турнирной таблице напротив его фамилии красовался «частокол» из девяти единиц. Впервые в истории победитель турнира памяти Тиграна Петросяна добился 100-процентного результата.
Вторым призером стал Олег Рычков, набравший 7,5 очков. В его активе семь побед, ничья с Олегом Верещагиным и поражение от Романа Янченко.
Третье место занял Алексей Романов (Южно-Сахалинск). В заключительном туре он нанес поражение Сергею И, игравшему черными. Черные защищались очень упорно, но все же не устояли в ладейном эндшпиле.
Победа позволила Алексею Романову набрать 6 очков. Столько же оказалось у Михаила Засухина, который довольствовался четвертым призом по дополнительным показателям.
Всего же призов было семь. Пятый завоевал Виталий И, шестой – Игорь Чернцов, седьмой – Виктор Поляков. Все они набрали по 5,5 очков. Столько же было у Романа Тихонова, которого оставили за чертой призеров дополнительные показатели.
Кроме того, специальными призами были отмечены Камила Комогорова (лучший результат среди женщин), Владимир Юрьев (лучший результат среди ветеранов) и Борис Син (лучший результат среди школьников).
Все победители дальневосточного турнира памяти Т.В. Петросяна:
2014 год – Константин Сек и Алексей Романов (по 7 очков). Константин Сек выиграл главный приз, победив в дополнительном блиц-матче из двух партий.
2015 год – Василий Васильев (8,5 очков).
2016 год – Олег Рычков (8,5 очков).
2017 год – Константин Сек (8,5 очков).
2018 год – Роман Янченко (9 очков).
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