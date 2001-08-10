Полсотни юных островитян посетили открытый урок по фигурному катанию в Южно-Сахалинске
В южно-сахалинском комплексе «Кристалл» прошел открытый урок по фигурному катанию. Участниками занятия стали около полусотни гостей от 3 до 6 лет.
Как сообщили ТИА «Острова» во дворце спорта, занятие начали с показательных выступлений. Фигуристы «Кристалла» представили вниманию участников открытого урока динамичные выступления, наполненные сложными элементами. Здесь выступили спортсмены с парными номерами, юные фигуристы показали, чего достигли за период трехлетних тренировок. Также гости смогли увидеть, что из себя представляет синхронное фигурное катание.
После окончания показательных выступлений, урок продолжился на ледовой арене. Маленькие участники мастер-класса смогли сделать первые шаги на площадке под руководством опытных фигуристов, а тренеры «Кристалла» рассказали родителям о порядке зачисления на спортивное отделение.
В «Кристалле» планируют продолжать содействовать знакомству сахалинцев с искусством фигурного катания. Мастер-классы и открытые уроки планируют проводить здесь регулярно.
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