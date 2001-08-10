В Ногликах «Медведи» одержали победу на традиционном хоккейном турнире

В Ногликах прошел традиционный хоккейный турнир памяти Виктора Дунешенко. В первых ледовых баталиях 2018 года приняли участие «Stars», «Лисы», «Кабаны» и «Медведи».

В первый день были сыграны полуфинальные матчи. Во второй – финал и игра за третье место.

Как сообщили в министерстве спорта и молодежной политики Сахалнской области, в полуфинале «Медведи» нанесли поражение «Кабанам» (6:3), а «Stars» в игре с «Лисами» забросили победную шайбу в овертайме (4:3).

Бронзовыми призерами турнира стали «Кабаны», которые в матче за третье место переиграли «Лис» (6:4). Основное время решающего матча между «Медведями» и «Stars » завершилось вничью (2:2). В овертайме «Медведям» удалось забросить решающую шайбу и завоевать главный приз. Итоги турнира:

1. «Медведи».

2. «Stars».

3. «Кабаны».

4. «Лисы».

Наиболее отличившиеся игроки были удостоены специальных призов. Так, лучшим вратарем был признан Евгений Егоров («Stars»), лучшим защитником – Даниил Лазарихин («Медведи»), лучшим нападающим – Сергей Романенко («Stars»). Форвард «Кабанов» Павел Подпасков стал лучшим бомбардиром, забросив в ворота соперников пять шайб. Победитель и призеры были награждены кубками и медалями соответствующих степеней.