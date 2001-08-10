Тихоокеанское
информационное агентство
9 Января 2018
Сегодня 16:11
57,60|68,87|67,68
В Долинске снежный плен накрыл более шестидесяти авто
12:24, Сегодня | Новости спорта Сахалина и Курил

Сахалинская спортсменка вошла в восьмерку лучших стрелков России

Сахалинская спортсменка вошла в восьмерку лучших стрелков России

Сахалинские спортсмены выступили на чемпионате России по стрельбе из пневматического оружия среди мужчин и женщин в Ижевске. В соревнованиях приняли участие лучшие стрелки из 42 регионов страны.

Как сообщили ТИА «Острова» в министерстве спорта и молодежной политики области, Сахалин представляли мастер спорта международного класса Екатерина Панкова и кандидат в мастера спорта Игнат Ильин.

За пьедестал почёта сражались восемь стрелков. Екатерине Панковой удалось вырваться в финал и сразиться с сильнейшими спортсменами чемпионата. По итогу состязаний воспитанница сахалинской ДЮСШ игровых видов спорта сумела завоевать седьмое место (141,0 очков), отправив на восьмую строчку Марию Иванову из Московской области.

Всего в турнире участвовало более 80 стрелков. По итогу стрелковых баталий среди мужчин юный Игнат Ильин занял 53 место из 72 имеющихся, набрав 608,2 очка.

Соревнования в Ижевске - это отборочное испытание на чемпионат Европы, который пройдёт с 16 по 26 февраля в городе Дьёр (Венгрия).

Комментарии - 0

Авторизоваться

Другие

Новости спорта Сахалина и Курил

    Это читают

    Выбор редакции

    Фоторепортажи

    Полезные страницы

    Аналитика

    Опрос

    Вы планируете связывать дальнейшую жизнь с Сахалином и Курилами?