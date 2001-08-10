Сахалинская спортсменка вошла в восьмерку лучших стрелков России
Сахалинские спортсмены выступили на чемпионате России по стрельбе из пневматического оружия среди мужчин и женщин в Ижевске. В соревнованиях приняли участие лучшие стрелки из 42 регионов страны.
Как сообщили ТИА «Острова» в министерстве спорта и молодежной политики области, Сахалин представляли мастер спорта международного класса Екатерина Панкова и кандидат в мастера спорта Игнат Ильин.
За пьедестал почёта сражались восемь стрелков. Екатерине Панковой удалось вырваться в финал и сразиться с сильнейшими спортсменами чемпионата. По итогу состязаний воспитанница сахалинской ДЮСШ игровых видов спорта сумела завоевать седьмое место (141,0 очков), отправив на восьмую строчку Марию Иванову из Московской области.
Всего в турнире участвовало более 80 стрелков. По итогу стрелковых баталий среди мужчин юный Игнат Ильин занял 53 место из 72 имеющихся, набрав 608,2 очка.
Соревнования в Ижевске - это отборочное испытание на чемпионат Европы, который пройдёт с 16 по 26 февраля в городе Дьёр (Венгрия).
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