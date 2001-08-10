Каток у «Кристалла» собрал более четырех тысяч человек
За период со 2 по 8 января ледовую площадку у «Кристалла» посетили более четырех тысяч человек, несмотря на скромные размеры катка. Катания были разделены на сеансы по 45 минут, и единовременно за сеанс могли кататься не более 50 человек.
Однако желающих было гораздо больше. Кроме того, в этом году администрацией дворца спорта было решено увеличить время катания на открытом льду на один час. Таким образом, каток работал не с 12:00, а с 11:00 до 21:45. Об этом ТИА «Острова» сообщили во дворце спорта «Кристалл».
В Рождество для горожан прошли бесплатные сеансы массового катания. 7 января на крытой ледовой арене и открытом катке побывали более полутора тысяч человек. Сеансы катания прервались лишь единожды – с показательными выступлениями выступили фигуристы «Кристалла».
8 января открытый каток принимал гостей из социально-реабилитационного центра для несовершеннолетних «Радуга». Для воспитанников отдых на коньках также был бесплатным.
В администрации дворца спорта «Кристалл» также сообщили, что в будние дни открытый каток будет доступен для катания с 18:00 до 21:45 часов, в выходные и праздники – с 11:00 до 21:45. О работе ледового катка и пункта проката снаряжения можно узнать по телефону 8 (4242) 240-160.
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