Каток у «Кристалла» собрал более четырех тысяч человек

За период со 2 по 8 января ледовую площадку у «Кристалла» посетили более четырех тысяч человек, несмотря на скромные размеры катка. Катания были разделены на сеансы по 45 минут, и единовременно за сеанс могли кататься не более 50 человек.

Однако желающих было гораздо больше. Кроме того, в этом году администрацией дворца спорта было решено увеличить время катания на открытом льду на один час. Таким образом, каток работал не с 12:00, а с 11:00 до 21:45. Об этом ТИА «Острова» сообщили во дворце спорта «Кристалл».

В Рождество для горожан прошли бесплатные сеансы массового катания. 7 января на крытой ледовой арене и открытом катке побывали более полутора тысяч человек. Сеансы катания прервались лишь единожды – с показательными выступлениями выступили фигуристы «Кристалла».

8 января открытый каток принимал гостей из социально-реабилитационного центра для несовершеннолетних «Радуга». Для воспитанников отдых на коньках также был бесплатным.

В администрации дворца спорта «Кристалл» также сообщили, что в будние дни открытый каток будет доступен для катания с 18:00 до 21:45 часов, в выходные и праздники – с 11:00 до 21:45. О работе ледового катка и пункта проката снаряжения можно узнать по телефону 8 (4242) 240-160.