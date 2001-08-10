Сахалинские футболисты заняли третье место на дальневосточном турнире

В Артеме (Приморский край) состоялся представительный турнир по футболу среди мальчиков 2007 года рождения. В «Артемовской зиме-2018» приняли участие семь команд из Артема, Владивостока, Комсомольска-на-Амуре, Хабаровска и Южно-Сахалинска.

Как рассказали ТИА «Острова» в футбольном клубе, островной регион представляла команда ОГАУ «ФК «Сахалин-2007». Тренер Станислав Ким решил предоставить игровую практику ближайшему резерву, поэтому в Приморье отправились только пять игроков «основы».

- Турнир прошел по круговой системе в формате вратарь плюс восемь полевых игроков. Мы сыграли шесть игр за три дня, - рассказывает тренер юных сахалинских футболистов Станислав Ким.

В первой игре «Сахалин-2007» сыграл вничью с «Новой Энергией» из Владивостока (0:0). По словам Станислава Ким, островные мальчишки долго не могли приспособиться к незнакомым условиям (большое поле и маленькие ворота), много атаковали, но в завершающей фазе ударам не хватало точности.

Во второй игре сахалинская команда нанесла поражение «СКА-Хабаровск-2008» со счетом 2:1. Голы забили Александр Ромоданов и Богдан Данилин.

Второй игровой день был самым удачным. Сначала «Сахалин-2007» переиграл ФК «Артем» (1:0). Победный гол на счету Богдана Данилина. Затем сахалинцы праздновали победу над «Юностью» из Комсомольска-на-Амуре (2:0), которая, к слову, в дальнейшем заняла первое место. В этой игре отличились Артем Полякин и Дмитрий Свиридов.

В заключительный игровой день «Сахалин-2007» сыграл вничью с «Рубином» из Комсомольска-на-Амуре (0:0) и проиграл «СКА-Хабаровск-2007» (0:1), пропустив нелепый гол незадолго до финального свистка арбитра.

В итоге первое место заняла «Юность» (13 очков). На втором месте – «СКА-Хабаровск-2007» (13 очков). Тройку призеров замкнул «Сахалин-2007» (11 очков).