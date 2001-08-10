В Южно-Сахалинске прошли соревнования по биатлону
В прошедшие праздники в Южно-Сахалинске на лыжной базе спортивной школы зимних видов спорта прошли биатлонные соревнования. В нем принимали участие мальчики и девочки в возрасте от 8 до 16 лет. На старт вышло 48 спортсменов в четырех возрастных группах. Они проехали спринт на дистанции от 2,4 до 6 километров с двумя огневыми рубежами. Об этом ТИА «Острова» рассказали в министерстве спорта и молодежной политики Сахалинской области.
Старшие юноши и девушки бежали три круга по два километра. Всю дистанцию они несли на плечах пневматическую винтовку. Победителями и призерами стали Илья Показанников (20:17, 1+1), Андрей Русецкий (20:57, 1+1), Дмитрий Мусатов (22:27, 1+4), и Ангелина Мытарева (23:53, 3+2), Екатерина Забелина (25:05, 4+2), София Тузинская (27:05, 2+2). В скобках указано время на дистанции, а также количество штрафных кругов после стрельбы из положения лежа и стоя.
Средние юноши и девушки соревновались на дистанции 4,5 километров. Их и более младших ребят винтовка ожидала на стрельбище. Подиум разделили Сергей Рязанов (15:34, 0+4), Максим Игнатенко (16:17, 0+3), Ярослав Гришин (16:46, 0+5) и Анастасия Кулешова (16:56, 0+2), Виктория Филиппова (17:34, 2+1), Елизавета Монохонова (30:17, 0+0).
Самыми многочисленными оказались группы младших юношей, они бежали 3,6 километра. Здесь же были самые плотные результаты и высокая цена ошибок на огневом рубеже. Выиграл Филипп Коломиец (13:37, 0+0), вторым оказался Геннадий Холоще (13:49, 1+1), а третьим - Сергей Анпилов (13:57, 0+0).
Скорости победительницы среди младших девушек хватило бы для победы и среди мальчиков - Олеся Тренихина (13:26, 0+0) выиграла больше минуты у Софьи Кузнецовой (14:28, 0+0) и еще больше у Лады Дундуковой (18:24, 3+0).
Самой младшей группе мальчиков и девочек подготовили 2,4-километровую дистанцию, также с двумя огневыми рубежами. Подиум распределился следующим образом - Василий Гибин (12:57, 0+1), Никита Кулешов (13:23, 0+0), Муслим Умаров (14:27, 1+2) и Софья Пак (14:53, 0+3), Лия Карась (15:08, 3+0), Арина Самойленко (15:56, 0+1).
Все ребята показали хорошую подготовку, перед главным стартом сезона – «Кубок Анны Богалий - SkiMir», который пройдет 14-19 марта в Южно-Сахалинске на новом биатлонном комплексе.
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