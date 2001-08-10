В Южно-Сахалинске пройдет чемпионат области по лыжным гонкам

Один из главных турниров сезона среди лыжников пройдет на трассе по улице Венской. В субботу и воскресенье островные спортсмены выявят сильнейших на дистанциях 10 и 15 километров классическим и свободным стилем. Текущий циклон никак не повлияет на планы проведения чемпионата, как сообщили ТИА «Острова» в министерстве спорта и молодежной политики Сахалинской области.

- Подготовкой лыжных трассы займемся в ближайшее время, как только стихнет метель. Скоро придут морозы, что хорошо скажется на укреплении основания лыжни, - заверил директор школы зимних видов спорта Андрей Яковлев. - Первым шести будет присвоено звание КМС - впервые за несколько десятков лет - всё благодаря хорошему рейтингу Сахалинской области на Кубке и чемпионате России.

Организаторы соревнований уверены, что претенденты за звания и разряды достойные, и битва за эти места будет жесткой с самими высокими результатами.

Однако действующим чемпионом Сахалинской области Яков Леманов пропускает турнир из-за ведомственных соревнований. На его титул претендует Алексей Черноусов, в копилке которого попадание в десятку сильнейших на этапе Кубка России в декабре. Возможно, борьбу с мастером спорта международного класса смогут навязать лыжники из Охи. В прошлое воскресенье на «Рождественской лыжне» представитель севера острова Сергей Губушкин показал третий результат в нескольких секундах от Якова Леманова.

Другой мастер спорта международного класса Марина Черноусова вернулась со вторым местом на этапе Кубка России, а международный марафон Китайский Васалоппет выиграла с хорошим преимуществом. На Чемпионате области ей также придется доказывать свой класс. Возможно, борьбу ей сможет навязать Мария Муратова, не имевшая ни одного поражения в этом сезоне в гонках на Сахалине.

Чемпионат Сахалинской области - это открытое соревнование, где нет деления по возрастам или уровню квалификации. Мужчины основного возраста, ветераны и юниоры борются за один титул. Точно также и женщины. Это не останавливает ни тех ни других помериться силами с сильнейшими, и даже подбодрить их.

Регистрация на чемпионат Сахалинской области продлится до конца четверга. Предварительные заявки для участия в соревнованиях можно отправить на почту sdyusshor_zvs@mail.ru или по факсу 73-45-74. Необходима справка с медицинским допуском к соревнованиям и страховка.

Юниорское первенство области на призы «Дружба» по возрастным группам 15-16 и 17-18 лет пройдет в Южно-Сахалинске 18-21 января. Чемпионат области по лыжному марафону намечен на 4 марта в рамках Сахалинского лыжного марафона - 30 километров у женщин и 50 километров у мужчин.