Сахалинцы выполнят нормативы комплекса ГТО
Воспитанники школы летних видов спорта первыми на Сахалине приступили к выполнению нормативов всероссийского физкультурно-спортивного комплекса «Готов к труду и обороне» (ГТО).
Как рассказали в министерстве спорта и молодежной политики области, новые государственные требования комплекса ГТО на 2018-2021 годы вступили в силу с 1 января 2018 года. Изменения коснулись нормативной базы.
Для начала нововведения решили опробовать на юных легкоатлетах. Островитяне 6-15 лет проверили себя в беге на 30 метров, прыжках в длину с места и поднимании туловища из положения лежа на спине. Всего в мероприятии приняло участие более 100 человек.
- В целом результаты хорошие. Девочки первой возрастной ступени (6-8 лет) показывают уровень выше, чем мальчики. Ближе к 12 годам силы уравниваются. А с 14 лет юноши уже идут впереди, - резюмировал руководитель регионального центра тестирования «Спартак» Виктор Пальшин. - Мы решили опробовать новые нормативы именно на спортсменах, чтобы в дальнейшем понимать, на что опираться при тестировании населения.
Комментарии - 0
Другие
Новости спорта Сахалина и Курил
Это читают
09:54 9 Января В Южно-Сахалинске пошел костюмированный фестиваль «Если снежинка не растает»
- 10:08 9 Января На Сахалине ограничат движение автобусов
11:28 9 Января Спасатели призывают островитян воздержаться от поездок за город
12:00 9 Января В Южно-Сахалинске пройдет концерт «Рождественские встречи»
10:35 11 Декабря Санитарные авто и «передвижные поликлиники» пополнили сахалинские больницы
10:39 13 Декабря На Сахалине продлят программу переселения из ветхого жилья
11:05 14 Декабря 150 самосвалов вывозили снег с ночных улиц Южно-Сахалинска
14:09 15 Декабря Огни на Главной елке зажгутся 16 декабря
Выбор редакции
Фоторепортажи
16:10 20 Октября В Южно-Сахалинске торжественно открыли памятник воинам-связистам
14:34 18 Октября В школах областного центра проходит передвижная выставка
Полезные страницы
- 11:09 26 Апреля Новый угольный терминал в Невельском районе улучшит экологическую обстановку
- 11:09 26 Апреля Новый угольный терминал в Невельском районе улучшит экологическую обстановку
- 11:09 26 Апреля Новый угольный терминал в Невельском районе улучшит экологическую обстановку
- 11:09 26 Апреля Новый угольный терминал в Невельском районе улучшит экологическую обстановку
Аналитика
Опрос
Вы планируете связывать дальнейшую жизнь с Сахалином и Курилами?