Сахалинцы выполнят нормативы комплекса ГТО

Воспитанники школы летних видов спорта первыми на Сахалине приступили к выполнению нормативов всероссийского физкультурно-спортивного комплекса «Готов к труду и обороне» (ГТО).

Как рассказали в министерстве спорта и молодежной политики области, новые государственные требования комплекса ГТО на 2018-2021 годы вступили в силу с 1 января 2018 года. Изменения коснулись нормативной базы.

Для начала нововведения решили опробовать на юных легкоатлетах. Островитяне 6-15 лет проверили себя в беге на 30 метров, прыжках в длину с места и поднимании туловища из положения лежа на спине. Всего в мероприятии приняло участие более 100 человек.

- В целом результаты хорошие. Девочки первой возрастной ступени (6-8 лет) показывают уровень выше, чем мальчики. Ближе к 12 годам силы уравниваются. А с 14 лет юноши уже идут впереди, - резюмировал руководитель регионального центра тестирования «Спартак» Виктор Пальшин. - Мы решили опробовать новые нормативы именно на спортсменах, чтобы в дальнейшем понимать, на что опираться при тестировании населения.