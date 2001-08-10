В Корсакове стартовал лыжный сезон

В Корсаковском районе состоялось открытие лыжного сезона. В морозный день на старт вышли как начинающие спортсмены, так и те, кто уже имеет опыт участия в областных состязаниях. Об этом ТИА «Острова» сообщили в министерстве спорта и молодежной политики Сахалинской области.

Лыжники 2010 года рождения и младше выявили самых быстрых на дистанции 300 метров. Ими стали Софья Митрохина и Кирилл Лисицын. Спортсмены 2008-2009 года рождения также пробежали 300 метров. Быстрее всех это удалось сделать Антонине Третьяковой и Василию Пастухову. Мальчики и девочки 2005-2006 года рождения состязались в беге на 800 метров. Победили Вероника Дядько и Максим Каретников. По замыслу организаторов, последняя группа вышла на старт дистанции 1000 метров. Первыми финишный створ пересекли Ольга и Олег Митрохины. На дистанции 1200 метров первенствовала 14-летняя Юлия Медведева.

- В общем это был хороший спортивный день, который на долго запомниться каждому из участников, атмосферой, наградами и сладкими призами, - резюмировали в ДЮСШ Корсакова.