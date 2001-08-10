Сахалинские лыжники выступили в Южной Корее

В High1 Resort (Южная Корея) продолжается этап Кубка Азии («Far-East Cup») по горнолыжному спорту. 10 января спортсмены провели первую гонку в слаломе. Об этом ТИА «Острова» рассказали в министерстве спорта и молодежной политики Сахалинской области.

Россияне завоевали очередной подиум: вторым у мужчин стал Семен Ефимов, уступивший 0,72 секунды только испанцу Йоакиму Саларичу. Сахалинец Юрий Другов показал 29-й результат, а его земляк Алексей Жилин отказался от участия во второй попытке.

У женщин единственная представительница России Владислава Буреева не финишировала на второй трассе. Сегодня состоится второй слалом у мужчин и женщин. Этой гонкой завершается программа этапа.