Юным сахалинцам дадут уроки сумо

На Сахалин прилетает делегация Федерация сумо Хоккайдо. В ее составе тренер и юные спортсмены. Они проведут несколько мастер-классов и совместных тренировок в ГБУ «СШ самбо и дзюдо» (пр. Победы, 50 «А»).

В пятницу 12 января с 10:00 до 12:00 пройдет совместная тренировка японских и сахалинских ребят, а также мастер-класс. В 14:00 начнется второе занятие. Об этом ТИА «Острова» сообщили в пресс-центре СРОО «Федерация дзюдо и самбо».

Гости познакомят островитян с историей этого вида единоборств, расскажут о технике ведения боя и правилах, которые необходимо соблюдать.

Считается, что сумо, которое культивируется в Японии свыше 2000 лет, самый демократичный вид единоборств. У него своя философия. Душа, мастерство и тело должно сплестись воедино, и только тогда сумоист сможет победить своего соперника.

Однако взять верх в схватке непросто. Для того, чтобы стать победителем, нужно заставить соперника коснуться ковра (дохё) любой частью тела, кроме стопы, или вытолкнуть его за пределами круга. Причем, удары руками и другими частями тела здесь запрещены.

В островном регионе этот вид спорта пока еще не пользуется большой популярностью. Но, возможно, третий визит японских специалистов (первый раз они приезжали в 2015 году, второй – в январе 2017 года) придаст импульс развитию сумо.