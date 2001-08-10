Волейболистки «Сахалина» выступят против «Динамо-Метар»
В субботу состоятся матчи 13 тура чемпионата женской волейбольной Суперлиги. «Сахалин» примет на своей площадке «Динамо-Метар» из Челябинска. Игра в ВЦ «Сахалин» начнется в 17:00.
Матч будет во многом определяющим для обеих команд, претендующих на попадание в плей-офф. В особо сложном положении находится «Сахалин», для которого поражение может стать фатальным. Это значит, что игра превратится в «битву за шесть очков», а в выигрыше останутся болельщики, которые увидят бескомпромиссный и напряженный поединок. Об этом ТИА «Острова» рассказали в ПСК «Сахалин».
Челябинск всегда считался кузницей волейбольных талантов. Воспитанницами челябинского волейбола являются Марина Акулова (чемпионка мира), Светлана Акулова (призер чемпионата Европы), Анастасия Беликова (призер олимпийских игр, двукратный призер чемпионата мира, двукратная чемпионка Европы), Екатерина Гамова (двукратная чемпионка мира, двукратный призер Олимпийских игр, двукратная чемпионка Европы), Юлия Морозова (чемпионка Европы), Марина Никулина (олимпийская чемпионка, чемпионка мира).
В сезонах 2012/13 и 2013/14 «Метар», выступавший в лиге «А», сыграл восемь матчей с «Сахалином». Статистические показатели были в пользу островной команды (5 побед и 3 поражения):
2012/13: 3:2, 3:0, 3:0, 1:3.
2013/14: 1:3, 3:2, 3:0, 1:3.
Игры «Сахалина» и «Динамо-Метар» в Суперлиге:
06.12.2016. «Метар» (Челябинск) – «Сахалин» - 3:1 (13:25, 25:23, 28:26, 25:20).
12.02.2017. «Сахалин» - «Метар» (Челябинск) - 3:0 (27:25, 25:19, 25:19).
26.10.2017. «Динамо-Метар» (Челябинск) – «Сахалин» - 3:2 (15:25, 25:22, 26:24, 18:25, 15:12).
Комментарии - 0
Другие
Новости спорта Сахалина и Курил
Это читают
09:05 Сегодня 300 единиц техники расчищают Южно-Сахалинск
09:33 Сегодня Более 14 тысяч рублей составит ежемесячная выплата для сахалинских нуждающихся семей
12:21 Сегодня В Холмске загорелся легковой автомобиль
- 10:29 Сегодня «Горный воздух» готов принять гостей после циклона
09:54 9 Января В Южно-Сахалинске пошел костюмированный фестиваль «Если снежинка не растает»
- 10:08 9 Января На Сахалине ограничат движение автобусов
11:28 9 Января Спасатели призывают островитян воздержаться от поездок за город
- 06:28 Вчера Занятия второй смены в Южно-Сахалинске отменены
10:35 11 Декабря Санитарные авто и «передвижные поликлиники» пополнили сахалинские больницы
10:39 13 Декабря На Сахалине продлят программу переселения из ветхого жилья
11:05 14 Декабря 150 самосвалов вывозили снег с ночных улиц Южно-Сахалинска
14:09 15 Декабря Огни на Главной елке зажгутся 16 декабря
Выбор редакции
Фоторепортажи
16:10 20 Октября В Южно-Сахалинске торжественно открыли памятник воинам-связистам
14:34 18 Октября В школах областного центра проходит передвижная выставка
Полезные страницы
- 11:09 26 Апреля Новый угольный терминал в Невельском районе улучшит экологическую обстановку
- 11:09 26 Апреля Новый угольный терминал в Невельском районе улучшит экологическую обстановку
- 11:09 26 Апреля Новый угольный терминал в Невельском районе улучшит экологическую обстановку
- 11:09 26 Апреля Новый угольный терминал в Невельском районе улучшит экологическую обстановку
Аналитика
Опрос
Вы планируете связывать дальнейшую жизнь с Сахалином и Курилами?