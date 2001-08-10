Волейболистки «Сахалина» выступят против «Динамо-Метар»

В субботу состоятся матчи 13 тура чемпионата женской волейбольной Суперлиги. «Сахалин» примет на своей площадке «Динамо-Метар» из Челябинска. Игра в ВЦ «Сахалин» начнется в 17:00.

Матч будет во многом определяющим для обеих команд, претендующих на попадание в плей-офф. В особо сложном положении находится «Сахалин», для которого поражение может стать фатальным. Это значит, что игра превратится в «битву за шесть очков», а в выигрыше останутся болельщики, которые увидят бескомпромиссный и напряженный поединок. Об этом ТИА «Острова» рассказали в ПСК «Сахалин».

Челябинск всегда считался кузницей волейбольных талантов. Воспитанницами челябинского волейбола являются Марина Акулова (чемпионка мира), Светлана Акулова (призер чемпионата Европы), Анастасия Беликова (призер олимпийских игр, двукратный призер чемпионата мира, двукратная чемпионка Европы), Екатерина Гамова (двукратная чемпионка мира, двукратный призер Олимпийских игр, двукратная чемпионка Европы), Юлия Морозова (чемпионка Европы), Марина Никулина (олимпийская чемпионка, чемпионка мира).

В сезонах 2012/13 и 2013/14 «Метар», выступавший в лиге «А», сыграл восемь матчей с «Сахалином». Статистические показатели были в пользу островной команды (5 побед и 3 поражения):

2012/13: 3:2, 3:0, 3:0, 1:3.

2013/14: 1:3, 3:2, 3:0, 1:3.

Игры «Сахалина» и «Динамо-Метар» в Суперлиге:

06.12.2016. «Метар» (Челябинск) – «Сахалин» - 3:1 (13:25, 25:23, 28:26, 25:20).

12.02.2017. «Сахалин» - «Метар» (Челябинск) - 3:0 (27:25, 25:19, 25:19).

26.10.2017. «Динамо-Метар» (Челябинск) – «Сахалин» - 3:2 (15:25, 25:22, 26:24, 18:25, 15:12).