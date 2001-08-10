Сахалинские волейболистки стали четвертыми в полуфинале первенства России

В селе Белый Яр республики Хакасия завершился полуфинал первенства России по волейболу среди девушек 14-15 лет. В спортивном зале «Колос» состязались сильнейшие команды Сибири и Дальнего Востока. Об этом ТИА «Острова» сообщили в министерстве спорта и молодежной политики области.

Хозяйки площадки выиграли все матчи, заслуженно заняв первое место. Второй финишировала Омская область. На третьем месте – Красноярский край. Следом за ними – Сахалинская область и Хабаровский край.

Островной регион представляла команда ГБУ СО «ВЦ «Сахалин». В первом матче подопечные тренера Марины Захаровой проиграли Хакасии (0:3). Затем они нанесли поражение Хабаровскому краю (3:2). После этого сахалинские волейболистки уступили командам из Омской области и Красноярского края с одинаковым счетом (1:3).

Итог выступления островитянок - четвертое место. Это неплохо, учитывая, что в Белом Яре были представлены исключительно победители и призеры первенства Сибирского и Дальневосточного федерального округа.

В заявку команды Сахалинской области были включены следующие волейболистки: София Алексеева, Софья Бухановская, Анастасия Жарова, Вероника Жулидова, Арина Мелаева, Александра Пономарева, Анна Слатова, Анастасия Солодухина, Анна Черницова, Ксения Украинец.